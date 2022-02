현대百, '2022년 봄·여름 해외패션대전'…최대 70% 할인

압구정본점 등 전국 8개 백화점서 순차 진행

100여 브랜드 최초 판매가 대비 최대 70% ↓

[아시아경제 김유리 기자] 현대백화점이 전국 8개 백화점에서 '해외패션대전'을 연다.

현대백화점은 오는 3일부터 다음달 14일까지 압구정본점 등 전국 8개 점포에서 순차적으로 '2022년 봄·여름(S/S) 해외패션대전'을 진행한다고 2일 밝혔다.

행사에는 막스마라·무이·랑방·질샌더 등 총 100여개 해외패션 브랜드가 참여하며 브랜드별로 이월 상품을 최초 판매가 대비 10~70% 할인해 판매한다. 현대백화점 해외패션대전에서 현대백화점카드로 구매한 고객에게는 금액대별 5% 상당의 현대백화점 상품권을 증정하고, 현대백화점카드로 100만원 이상 구매 고객에게는 6개월 무이자 할부 혜택도 제공할 예정이다.

행사는 압구정본점을 시작으로 더현대 서울, 대구점, 판교점, 무역센터점·목동점, 부산점, 천호점에서 순차적으로 진행된다.

현대백화점 관계자는 "이번 행사를 통해 고객들이 합리적인 가격에 해외패션 브랜드 상품을 구매할 수 있는 있는 기회가 되길 바란다"며 "안전한 쇼핑 환경 조성에 만전을 기할 것"이라고 말했다.

