인명피해 여부 확인 중

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 2일 오전 8시7분께 광주 현대산업개발 신축 아파트 붕괴사고 건물에 매달려 있던 콘크리트 더미가 밑으로 떨어졌다.

이 잔해물이 낙하가기 전 수차례 경고음이 울렸으며 큰 소리와 함께 잔해물이 낙하했다.

당시 구조작업과 잔존물 철거 작업이었던 구조대와 작업자들은 경고음을 듣고 대피한 것으로 알려졌다.

현재까지 파악된 인명피해는 없지만 혹시 모를 상황에 대비해 중앙사고수습본부 등은 추가 확인하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr