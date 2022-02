화이자, 美 FDA에 '5세미만' 백신 긴급사용 승인 신청

[아시아경제 정동훈 기자]미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 1일(현지시간) 미 식품의약국(FDA)에 코로나19 백신의 긴급사용 대상을 5세 미만 아동으로 확대해줄 것을 신청했다.

주요 외신에 따르면 두 회사가 이날 긴급사용 승인을 신청한 대상은 생후 6개월에서 만 5세 미만 어린이까지다. 현재까지 미국에서는 코로나19 백신을 5세 이상만 접종할 수 있다.

화이자와 바이오엔테크는 승인을 위한 데이터를 FDA에 제출하기 시작했다. 해당 절차는 수일내로 마무리될 것으로 보인다. FDA는 패스트트랙(신속처리) 절차로 이번 신청을 심의하면 미국은 이르면 3월부터 생후 6개월∼4세 어린이들에 대한 백신 접종을 시작하게 된다. FDA는 화이자의 신청과 관련해 이달 중순 외부 전문가들로 구성된 자문위원회 회의를 열기로 했다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 성명에서 최근 오미크론 변이의 확산을 언급하면서 "코로나19로 인한 5세 미만 어린이의 입원이 급증하는 가운데 우리와 FDA의 상호 목표는 미래 다른 변이의 유행에 대비하고 부모들에게 아이를 지키는 데 도움이 될 선택지를 제공하는 것"이라고 말했다. 5세 미만 어린이에게는 성인 백신 용량의 10분의 1만 투여할 계획이다.

