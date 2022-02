車할부금융 자산 10兆 눈 앞…입지 강화하는 카드사들

캐피탈사 독주하던 車할부금융 시장서 공세

[아시아경제 유제훈 기자] 캐피탈사들의 주무대였던 자동차 할부시장에서 카드사들의 입지가 커지고 있다.

2일 금융감독원 금융통계정보시스템에 따르면 국내 6개 카드사(신한·KB·국민·우리·삼성·하나·롯데카드)의 지난해 3분기 말 기준 자동차 할부금융 자산은 약 9조7948억원에 달하는 것으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 13.1% 증가한 것이다.

카드사의 자동차 할부금융 자산은 지난 수년 간 급등세를 이어가고 있다. 약 10년 전인 지난 2011년 3분기엔 취급하는 업체는 2곳, 자산은 1조2572억원 수준이었다. 하지만 2016년 3분기엔 3조 311억원으로 2배 이상 늘었고, 지난해엔 9조7948억원으로 3배 이상 증가한 것이다.

카드사들이 이처럼 자동차 할부금융 시장에서 공세를 강화하는 이유론 수익성이 꼽힌다. 가맹점 수수료에서 본 적자를 장기카드대출(카드론)을 통해 보전해 온 가운데, 이를 제외하면 수익이 발생하는 영역은 자동차 할부 뿐이어서다. 업계 한 관계자는 "올해도 가맹점 수수료율 조정 등으로 수익성 악화가 나타날 수 있는 만큼 자동차 할부금융시장 공략은 지속될 것"이라고 전했다.

카드사들의 공세가 강화되면서 기존 시장을 장악해 온 캐피탈사들의 입지는 좁아지고 있다. 실제 지난해 3분기 말 기준 캐피탈사의 자동차 할부금융 자산은 20조8341억원으로 전년 동기(21조2493억원) 대비 약 4000억원 가량 줄었다.

이 때문에 일부 캐피탈사들은 해외 진출로 변화를 모색 중이다. 자동차 할부금융 시장에서 독보적인 1위를 기록 중인 현대캐피탈은 최근 소시에테제네랄 자회사 CGI파이낸스와 함께 합작회사인 '현대캐피탈 프랑스'를 설립하고 유럽 내 제2의 자동차 시장인 프랑스 시장에 진출했다. 현대자동차·기아가 유럽 내 상위권 브랜드로 성장한 만큼 시너지 효과를 염두에 둔 것으로 풀이된다.

