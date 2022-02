"텍사스 인스트루먼트, 탄탄한 전방 수요부터 배당 매력까지"

[아시아경제 이민지 기자] 텍사스 인스트루먼트(TI)가 올해 생산능력 확대로 양호한 실적을 내놓을 것이란 의견이 나온다.

2일 텍사스 인스트루먼트의 주가는 전일보다 1% 오른 181.29달러로 장을 마감했다. 지난 26일 양호한 실적 발표에도 위험자산에 대한 부정적인 투심이 반영되면서 주가는 6%가량 내림세를 보였다. 그러나 올해 안정적인 이익을 내놓을 것이란 전망과 나스닥지수에 대한 투심 회복으로 주가는 다시 오름세를 보이고 있다.

지난해 회사의 4분기 매출액과 EPS(주당순이익)는 각각 48억3000만달러, 2.27달러를 기록해 시장 예상 수준(매출액 44억3000만달러, 1.95달러)을 각각 9%, 16% 상회했다. 회사는 주로 비메모리 반도체 일종인 아날로그 반도체를 설계, 판매하고 있다. 아날로그 반도체는 빛, 소리, 온도, 압력과 같은 자연 신호를 디바이스와 전자 장비 등이 인식할 수 있도록 디지털 신호로 변환해주는 역할을 한다. 제품별 매출액은 아날로그 37억6000만달러, 임베디드 7억6000만달러, 기타 3억1000만달러로 1년 전 대비 각각 20%, 6%, 35% 늘었다. 평균 판매가격(ASP) 상승으로 수익성은 전년동기대비 크게 늘었다.

최종 사용처별 매출액 성장률은 산업 40%, 자동차 9%, 통신장비 25%, 엔터프라이즈 50%, 전자기기(-7%)로 나타났다. 산업과 자동차 수요 강세가 호실적을 견인한 것인데 엔터프라이즈 부문은 데이터센터와 기업 IT 투자회복으로 높은 기저효과가 나타났다. 김형태 신한금융투자 연구원은 “일부 제품의 병목현상은 지속되나 고객사들이 광범위한 부품 확보에 나서기보다 제품 완성에 필요한 부품 조달에 만 집중하고 있다”며 “이는 업계 전반의 재고 개선을 의미한다”고 말했다.

1분기 회사가 제시한 가이던스 매출액은 45~49억달러다. EPS는 2.01~2.29달러로 가이던스 하단은 시장의 예상 수준을 상회하고 있다. 재고수준은 116일로 전 분기 대비 4일 증가했으나 목표 정상재고(130~190일) 수준을 크게 하회한다.

현재 회사는 반도체 공급 부족을 해결하기 위해 2개의 신규 공장(LFab, RFab2)과 셔먼 복합공장에 대한 공격적인 투자에 나서고 있다. 반도체 공급 과잉에 대한 우려가 높아지고 있지만 회사 측은 공급 과잉 가능성을 낮게 본 셈이다. 최근 TSMC는 올해 투자 계획을 50조원으로 잡았고, 인텔은 오하이오에 파운드리 관련 24조원을 투자한다고 발표했다. 도현우 NH투자증권 연구원은 "회사는 2024년까지 아날로그와 임베디드, 자동차 등 수요와 고객의 장기 주문 상황을 고려해서 계획했기 때문에 공급 과잉 가능성은 낮다고 보고 있다"고 말했다.

반도체 산업 내 압도적인 주주 환원 정책은 또다른 투자 포인트다. 설비 투자 확대에도 지난해 순이익률은 42%를 상회하고 있으며 올해와 내년 배당 성향은 68%에 달한다. 류영호 미래에셋증권 연구원은 "투자 확대에 따른 수익성 하락 우려가 시장에 존재하고 있지만 높은 배당과 유연한 대처로 안정적인 실적을 내놓을 것"이라고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr