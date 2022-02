美, 北 중거리 탄도미사일 발사에 3일 안보리 회의 요청

영국과 프랑스 회의 요청에 동참…2월 의장국 러시아가 회의 시간 결정

유엔 사무총장, 명백한 안전보장이사회 결의 위반 규탄

[아시아경제 국제부 기자] 미국이 최근 북한의 중거리 탄도미사일(IRBM) 발사와 관련해 오는 3일(현지시간) 유엔 안전보장이사회(안보리) 긴급회의 소집을 요청했다.

AFP 등 해외 언론은 외교 소식통을 인용해 이같이 전하며 이번 회의 요청에는 영국과 프랑스가 동참했다고 1일(현지시간) 보도했다.

북한의 IRBM 발사 문제를 협의하기 위한 이번 안보리 회의는 비공개로 열릴 것이 유력하다. 회의 시간은 2월 의장국인 러시아가 최종적으로 결정하게 된다.

미국의 회의 요청은 북한이 지난달 30일 자강도 무평리 일대에서 동쪽 동해상으로 화성-12형 중거리 탄도미사일 1발을 발사한 데 따른 대응 조치다. 최대 사거리가 평양에서 미국령 괌까지의 거리를 넘어서는 것으로 추정되는 이 미사일은 북한이 2017년 11월 이후 4년여 만에 처음으로 발사한 중거리급 이상의 탄도미사일이어서 국제사회가 촉각을 곤두세우고 있다.

특히 이번 IRBM 발사는 북한이 지난달 20일 미국에 대해 '선결적으로 취했던 신뢰구축조치들을 전면 재고'하는 방안을 검토하겠다고 발표해 핵실험과 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사 재개를 시사한 가운데 이뤄졌다.

일각에선 이번 IRBM 발사가 북한이 앞으로 핵실험 및 ICBM 시험발사를 감행할 수 있다는 것을 행동으로 보여준 것으로 분석하고 있다.

린다 토머스-그린필드 주유엔 미국대사는 화성-12형 발사 하루 만인 전날 조현 주유엔 한국대사, 이시카네 기미히로 주유엔 일본대사와 만나 대응책을 논의했다.

안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 이날 파르한 하크 유엔 부대변인을 통해 배포한 성명에서 "이번 발사는 지난 2018년 북한이 선언한 이런 종류의 발사에 대한 모라토리엄(유예 조치) 위반이자 명백한 안전보장이사회 결의 위반"이라고 규탄했다.

구테흐스 총장은 "북한이 또다시 국제 항공과 해상 안전을 무시한 것은 크게 우려스러운 일"이라면서 "북한에 역효과만 낼 뿐인 추가적인 조치를 멈출 것을 촉구하고, 모든 당사자가 평화롭고 외교적인 해법을 추구할 것을 요청한다"고 당부했다. 유엔은 이와 같은 사무총장 성명을 규정대로 주유엔 북한대표부에 공식 전달했다고 밝혔다.

