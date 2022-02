푸틴, 美 러시아의 안전보장 요구 무시…대화는 열려 있어

우크라이나 나토 가입 후 크림 탈환 시도시 전쟁 불가피

우크라이나는 美 등 서방의 도구

[아시아경제 국제부 기자] 우크라이나가 북대서양조약기구(나토)에 가입한 후 크림을 무력으로 탈환하려 할 경우 러시아는 나토와 전쟁을 할 수밖에 없을 것이라고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 1일(현지시간) 경고했다.

타스 통신 등에 따르면 푸틴 대통령은 이날 모스크바를 방문한 오르반 빅토르 헝가리 총리와의 회담 뒤 기자회견에서 우크라이나를 나토에 가입시키려 하고 군사적으로 지원하는 미국과 나토는 우크라이나의 안보에 대해서가 아니라 러시아 억지에 대해 생각하는 것이라며 이같이 밝혔다.

푸틴 대통령은 "우크라이나의 독트린 문서들에는 크림을 무력 등의 방법으로 수복할 것이라고 쓰여 있다"면서 "우크라이나가 나토의 회원국이 됐고 충분한 무기를 확보했으며 이곳에 폴란드나 루마니아처럼 현대적 공격 무기가 배치돼 있고, 크림 작전을 시작한다고 상상해보라"고 가정했다.

그는 "우크라이나가 나토 국가가 되고 이 같은 군사작전을 시작한다고 상상해 보라. 우리가 나토와 전쟁을 해야 하나"라고 전쟁의 위험성을 경고하며 "누구도 이에 대해 생각해보지 않는 것 같다"고 지적했다.

푸틴 대통령은 이어 "서방의 가장 중요한 과제는 러시아의 발전을 억제하는 것"이라면서 우크라이나는 서방의 목적을 달성하기 위한 도구일 뿐이라고 주장했다.

그는 서방이 여러 방법으로 자신들의 목적을 달성할 수 있을 것이라면서 "(미국이) 우크라이나를 나토로 끌어들이고 그곳에 공격용 무기들을 대거 배치하고 극우민족주의자들에게 돈바스(우크라이나 동부)나 크림 문제를 군사적 방법으로 해결하도록 부추기면서 우리(러시아)를 무력 분쟁으로 끌어들이는 시나리오도 가능하다"고 예상했다.

푸틴 대통령은 미국과 나토가 러시아의 안전보장 요구에 대한 답변에서 러시아의 핵심적 요구를 무시했다는 지적도 반복했다. 그는 "지난달 26일 미국과 나토에서 받은 서면 답변을 면밀히 분석하고 있다"면서 이 문서에선 러시아가 요구한 3가지 핵심적 요구가 적절히 고려되지 않았다고 지적했다. 나토 확장 금지, 러시아 국경 인근으로의 공격 무기 배치 금지, 유럽 내 군사 인프라의 1997년 이전 수준 복귀 등이 고려되지 않았다는 것이다. 1997년은 러시아와 나토 간 기본조약이 체결된 해다.

푸틴 대통령은 "러시아는 여전히 우크라이나 관련 긴장 해소를 위한 서방과의 대화에 열려있다"면서 "비록 쉽지 않은 일이겠지만 안전보장 주제의 대화가 지속돼 최종적으로 해결책을 찾길 바란다"고 말했다.

오르반 총리는 기자회견에서 "유럽연합(EU)에서 러시아와 분쟁을 일으키길 원하는 지도자는 한 명도 없다"면서 "헝가리와 중부 유럽 국가들은 서방과 동방(러시아) 간 긴장 완화와 냉전 예방에 관심이 있다"고 소개했다.

