3일부터 달라지는 코로나19 진단체계…"신속항원검사가 우선"

60세 이상 고령자 등 고위험군 PCR검사 집중

일반국민은 신속항원검사 우선…동네 병·의원서 가능

확진자·밀접접촉자 기준, 예방접종 여부 따라 격리기간 달라져

[아시아경제 기하영 기자]설 연휴가 끝나는 오는 3일부터 오미크론 변이 확산에 대응하기 위한 코로나19 진단체계가 달라진다. 발열, 기침 등 코로나19 의심자는 신속항원검사를 우선적으로 받고, 양성일 때만 유전자증폭(PCR)검사를 받을 수 있다. 전파력이 높은 오미크론 변이로 확진자가 폭증할 것을 대비한 조치다.

2일 방역당국에 따르면, 오는 3일부터 코로나19 의심자는 전국 선별진료소와 임시선별검사소 뿐 아니라 호흡기전담클리닉이나 동네 병·의원에서 신속항원검사를 받을 수 있다. 신속항원검사를 받을 수 있는 병·의원 목록은 3일 보건복지부와 건강보험심사평가원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 네이버, 카카오 등 포털 지도에서는 시스템 구축에 따라 순차적으로 공개될 예정이다.

신속항원검사의 정확도는 PCR보다 낮지만 최장 30분이면 검사결과를 확인할 수 있다. 동네병원에서 신속항원검사를 받을 경우 진찰료(의원 5000원)을 내야한다. 신속항원검사에서 양성이 나오면 선별진료소에서 PCR검사를 받는다.

PCR검사는 60세 이상 고령자, 역학 연관자(밀접접촉자·해외입국자·격리해제 전 검사자) 등 고위험군이 우선 검사 대상자다. 이 밖에 검사가 필요하다는 의사 소견서를 받은 사람, 요양시설 종사자·의료기관 입원 전 환자 등 감염취약시설 관련자도 PCR검사를 우선적으로 받을 수 있다.

지난달 26일부터 확진자와 밀접접촉자 기준도 변경됐다. 예방접종 여부에 따라 격리 기간이 달라진다. 접종완료자는 3차 접종자, 또는 2차 접종 후 14일이 경과하고 90일 이내인 사람을 말한다. 특히 방역패스 예방접종 완료자인 3차 접종자 또는 2차 접종 후 14일부터 180일 이내인 사람과 헷갈려서는 안 된다. 예를 들어 2차 접종 후 100일이 지났고 아직 3차 접종을 하지 않았다면 접종완료자가 아니다.

확진자의 경우 접종완료자는 7일, 미접종자나 그 외 접종자는 10일 격리한다. 밀접접촉자는 접종완료자는 격리하지 않고 수동감시 대상이 된다. 미접종자 등은 7일간 격리해야 한다. 밀접접촉자의 경우 수동감시, 7일 격리 모두 확진자와 최종 접촉한 날로 부터 6~7일차에 PCR 검사를 받아야한다.

7일 격리해제 시에도 3일간 주의가 필요하다. KF94 마스크를 상시 착용하고, 다중이용시설 등 감염위험도가 높은 시설의 이용과 사적 모임은 자제해야 한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr