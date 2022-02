해수부, 양식산업 디지털 혁신 속도…과제 연구원 모집

[아시아경제 세종=이동우 기자] 해양수산부는 어촌 노동력 부족 해소 및 우수 양식수산물 종자 보급을 위해 연구 과제 참여 접수를 받는다고 2일 밝혔다. 연구 과제는 '유수식 디지털 양식 혁신기술개발'과 '수산종자산업 디지털 혁신기술개발 연구'로 오는 8일부터 17일까지 참여 접수를 받는다.

‘유수식 디지털양식 혁신기술개발’은 양식장의 수질·생물생장·질병 등 관련 정보를 정보통신 장비를 통해 실시간으로 수집, 해당 자료를 현장 어업인이 유용하게 사용할 수 있도록 표준화된 매뉴얼을 만들어 보급하는 연구이다. 이 연구는 2026년까지 5년 간 355억을 투입해 진행한다. ‘유수식 스마트 양식 시스템’과 ‘빅데이터 기반 양식 생산성 향상 기술’을 개발이 목표다. 연구를 통해 향후 사료 공급, 수온조절 등 양식장 자동화 구축에 활용된다.

‘수산종자산업 디지털 혁신기술개발’은 주요 양식품종의 유전체 정보를 수집하고 검증해 양식 현장에서 요구하는 우량품종을 조기에 선발한다. 연구를 통해 향후 양식어업인들이 더 저렴한 가격에 우수한 종자를 확보할 수 있어 총 양식어가 경영비용이 약 27%절감될 것으로 기대된다. 해당 연구는 2028년까지 7년간 총 355억 원이 투입될 계획이다.

해수부는 앞서 과학적 방식의 스마트 양식 전환을 위해 수산혁신 2030 전략을 수립한 바 있다. 양식산업은 미래 식량부족 문제를 해결할 수 있는 핵심 산업으로 우리 수산물 수출 1위 품목인 김 등 주요 수산물 생산을 뒷받침하는 주요 역할을 담당하고 있다.

이번 과제에 참여하고자 하는 연구진은 오는 8일~17일 오후 4시까지 해양수산과학기술진흥원 R&D통합관리시스템으로 접수하면 된다. 자세한 내용은 통합관리시스템의 공고문을 확인하거나 해양수산과학기술진흥원, 해양수산부 양식산업과로 문의하면 된다.

고송주 해수부 양식산업과장은 "이번 연구가 우리 양식업이 직면하고 있는 현장의 노동력 부족문제 해결과 우량종자 개발 및 보급에 많은 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

