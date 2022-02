대한민국 10회 연속 월드컵 본선 진출

한국축구가 10회 연속 월드컵 본선에 진출했다.

파울루 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀은 1일 오후(한국시간) 아랍에미리트(UAE) 두바이의 라시드 스타디움에서 열린 시리아와의 2022 카타르 월드컵 아시아 최종예선 조별리그 A조 여덟 번째 경기에서 후반 8분 김진수(전북)의 헤딩골과 후반 26분 권창훈(김천)의 추가골에 힘입어 2-0 승리를 거뒀다. 최종예선에서 6승(2무)째를 거머쥔 대표팀은 승점 20점을 기록했다. 남은 두 경기에서 모두 지더라도 최소 A조 2위를 확보해 카타르 월드컵 본선에 나설 수 있다. 카타르 월드컵 아시아 최종예선에서는 A·B조 1위와 2위가 본선에 직행한다. 조 3위끼리는 플레이오프를 치른다. 이 경기 승자는 대륙 간 플레이오프에서 남미 예선 5위 팀과 카타르를 향한 마지막 경쟁을 벌인다.

한국은 최종예선에서 무패행진을 거듭해 1986년 멕시코 대회부터 2022년 카타르 대회까지 10회 연속 월드컵 본선 무대를 밟게 됐다. 처음 출전했던 1954년 스위스 대회를 포함하면 통산 열한 번째 월드컵 본선 진출을 이뤘다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr