[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 안토니우 구테흐스 유엔(UN) 사무총장은 1일(현지시간) "북한의 1월30일 중거리 탄도미사일 발사를 규탄한다"고 밝혔다.

파르한 하크 유엔 부대변인은 이날 성명을 통해 "(구테흐스 )사무총장은 이번 발사가 2018년 북한이 선언한 모라토리엄(유예 조치) 위반이자 명백한 안전보장이사회 결의 위반이라고 지적했다"며 이같이 전했다.

구테흐스 총장은 "북한이 또다시 국제 항공과 해상 안전을 무시한 것은 크게 우려스러운 일"이라며 "북한에 역효과만 낼 뿐인 추가적인 조치를 멈출 것을 촉구하고, 모든 당사자들이 평화롭고 외교적인 해법을 추구할 것"을 요청했다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr