설 연휴 이후 담아볼 종목은?

[아시아경제 권재희 기자] '연초 랠리'라는 말이 무색할 만큼 국내 증시가 얼어붙은 가운데 설 연휴 반등할 종목에 대해 옥석가리기가 필요한 시점이라는 관측이 나오고 있다. 펀더멘털 대비 가격 매력이 높은 종목이 반등할 것으로 전망된다.

2일 삼성증권은 설 연휴 노려볼만한 종목으로 정보통신(IT) 분야에서 삼성전자와 삼성전기, LG이노텍을 꼽았다.

이혁진 삼성증권 연구원은 "전기차, 5G, 메타버스 시장 확대로 수요는 늘어나는 가운데 공급이 제한적"이라며 "수급 이슈로 가격이 하락한 경우로 IT분야가 반등 1순위"라고 분석했다.

이어 모빌리티 분야에서는 LG에너지솔루션과 SK이노베이션, 기아, 현대오토에버가 추천종목으로 선정됐다.

이 연구원은 "LG에너지솔루션을 금주 신규 추천종목에 편입한다"며 "규모의 경제와 기술력을 통한 글로벌 선두 배터리 기업으로 재평가가 기대되기 때문"이라고 선정 배경을 밝혔다.

전기차 시장이 성장하고 있는 미국 및 유럽시장에서 중국의 CATL 대비 LG에너지솔루션, SK이노베이션의 시장 점유율은 절대 우위기 때문이라고 덧붙였다.

이 밖에 중국 소비와 관련된 대한항공과 대한유화 등도 눈여겨 볼 만한 종목으로 꼽았다. 통상 중국 춘제(중국의 설)를 앞둔 시기라면 소비주와 경기 민감주의 실적 기대감이 높아질 때지만, 올해는 코로나19 이슈로 잠잠한 상황이다. 특히 오는 4일 베이징 동계올림픽을 앞두고 중국이 강력한 통제정책을 펼치고 있기 때문이다.

이 연구원은 "중국 관련주들의 전환점은 3월 전국인민대표대회(전인대)"라며 "전인대에서 적극적 경기부양과 위드 코로나 정책으로 전환한다면 리오프닝 및 경기민감주들의 반등이 급격히 일어날 것"이라고 관측했다.

