대선 후보, 엇갈리는 중대재해법 입장…법 개정 방향도 대선이 관건

[아시아경제 성기호 기자] 중대재해처벌법 시행이 본격화 되면서 노동계와 경영계가 일제히 개정·보완을 주장하는 가운데 정치권도 이에 대한 움직임이 바빠지고 있다. 다만 개정 방향에 대해 각 대선후보들이 입장 차를 보이고 있어 본격적인 법안 논의는 대선 이후가 될 것이라는 전망도 나온다.

지난달 27일 시행된 중대재해처벌법은 사망사고 같은 중대재해가 일어났을 때 사업주나 경영책임자가 안전관리에 소홀했는지 여부를 확인해 처벌하도록 규정하고 있다. 특히 사망사고가 일어난 만큼 경영책임자가 안전체계 구축, 재해 방지대책 수립 등의 의무를 이행하지 않은 점이 확인되면 1년 이상의 징역이나 10억원 이하의 벌금형을 받게 된다. 대상은 상시 근로자수가 50명 이상인 사업장이다.

하지만 이 법안에 대해 노동계와 경영계 모두가 반발하고 있는 상황이다. 정치권에 이에 발 맞춰 다양한 개정안을 내놓고 있다. 2일 국회 의안정보시스템에 따르면 지난해 1월 8일 법안이 국회 본회의를 통과한 이후에도 총 5건의 개정안이 발의됐다.

발의 된 개정안은 대부분 노동계의 의견을 반영해 처벌을 강화하는 쪽에 초점이 맞춰져 있다. 발의 된 개정안을 살펴보면 ▲벌금형의 하한 설정 ▲중대재해법 적용 대상을 5인 미만 사업장까지 확대 ▲위험한 작업장에 근무자 2인 1조 배치를 의무화 ▲50인 미만 사업장에 적용한 3년 유예기간 삭제 ▲경영책임자의 법정형 하한을 1년에서 3년으로 상향 ▲'종사자'의 범주 확대 등이다.

다만 대선후보들은 중대재해처벌법의 개정·보환에 대해 엇갈린 의견을 내고 있다. 이 때문에 법안 논의시 경영계의 입장이 반영된 내용이 추가로 들어 갈 수 있다는 전망이 나온다.

이재명 더불어민주당 후보는 지난달 27일 광주 붕괴사고 현장을 방문해 "돈보다 생명이라고 하는 게 너무 당연한 얘긴데 돈을 벌기 위해 생명에 위협을 가하는 잘못된 산업 문화는 반드시 바뀌어야 한다"고 언급한 뒤 "중대재해 사고를 반복해서 일으키는 기업에 대해서는 위험한 기업 활동을 못 하도록 건설 면허를 취소하는 게 마땅하겠다"며 강경 대응을 예고했다.

반면 윤석열 국민의힘 후보는 지난달 기업인 간담회에서 "기업인들의 경영 의지를 위축시키는 강한 메시지를 주는 법"이라며 "대통령령을 합리적으로 잘 설계하면 기업하는 데 큰 걱정이 없도록 하겠다"며 상반된 입장을 나타냈다.

