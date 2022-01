도봉구 평생학습관 프로그램 통해 구민 평생학습 지원

구민 5명 이상 모여 내가 원하는 주제, 장소, 강사로 수업 만들면 강사료 전액 지원

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)가 2022년 '배달강좌 삼삼오오' 1기 수강생을 2월1일부터 2월15일까지 모집한다.

'배달강좌 삼삼오오'란 도봉구민 5명 이상이면 누구나 원하는 프로그램을 직접 개설할 수 있는 수요자 중심의 맞춤 강좌다.

구민이 직접 강좌와 학습할 공간을 정하고 재능기부자를 선택해 신청서를 제출하면, 원하는 장소로 재능기부 강사가 파견돼 수업을 들을 수 있다.

2021년도에는 한지공예, 영상미디어, 오카리나, 실톱공예, 꽃꽂이 등 다양한 수업이 실시된 바 있다.

올해로 4년째를 맞는 배달강좌 삼삼오오는 매년 2월부터 10월까지 짝수달(2, 4, 6, 8, 10월) 1일부터 15일까지 신청을 받으며, 그 다음달부터 총 5회의 수업이 진행된다.

매 기수당 선착순으로 20건까지 신청을 받고 있으며 강사료는 전액 지원된다. 취약계층의 경우 한정적으로 재료비 또한 일부 지원된다.

2022년 첫 번째(1기) 접수는 2월1일부터 15일까지, 3~4월 중 수업을 진행할 예정이다.

강좌 희망자는 도봉구 교육포털 ‘도봉배움e 홈페이지’의 ‘배달강좌 삼삼오오’ 메뉴에서 신청서를 내려받아 작성한 뒤 메일(eunhyo0323@dobong.go.kr)로 제출하거나, 직접 학마을도서관 1층 평생학습관 사무실에 방문, 신청하면 된다.

교육 장소는 홈페이지 ‘동 평생학습센터’ 메뉴 ‘학습자리’에서, 재능기부자 정보는 ‘재능기부’ 메뉴에서 검색할 수 있다.

이동진 도봉구청장은 “배달강좌 ‘삼삼오오’는 재능기부자와 교육수요자를 연계, 자발적인 평생학습 공동체를 형성하는 데 그 의미가 크다. 도봉구민 누구나가 언제 어디서든 원하는 학습을 지속, 평생학습을 통해 배우고 지역사회에 다시 나누는 선순환 평생학습체계를 위해 구도 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr