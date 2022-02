서울시교육청 "초·중·고 신입생 '입학준비금' 온라인 신청하세요"

초1 20만원, 중1·고1 30만원 지급

중·고등학교는 3일부터 8일까지

초등학교는 21일부터 24일까지

제로페이 포인트나 교복으로 지급

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 오는 3일부터 초·중·고등학교 1학년 신입생 입학준비금 신청을 받는다. 초1은 20만원, 중1·고1은 30만원을 지급한다.

2일 서울시교육청은 중·고등학교는 3일부터 8일까지, 초등학교는 21일부터 24일까지 입학준비금 집중신청기간을 운영한다고 밝혔다.

올해 국·공·사립 초·중·고등학교에 입학하는 학생이나 학부모가 서울시교육청 입학준비금 신청시스템에서 신청하면 된다. 입학준비금 신청 시스템은 학교 가정통신문을 통해 배포된 URL을 통해 접속할 수 있다.

집중신청기간에 신청하지 못한 학부모와 학생은 집중신청기간 이후에 별도로 신청이 가능하다.

신청 후 학교에서 대상자 확인 작업을 거쳐 중·고등학교는 2월 중, 초등학교는 3월 중에 모바일 포인트를 지급한다. 입학지원금은 모바일로 이용가능한 제로페이 포인트나 교복으로 지급한다.

서울시교육청은 '입학준비금 신청 시스템 도입을 통해 사용자의 접근성을 제고하여 학부모의 만족도를 높일 수 있을 것"이라며 "입학준비금 정책이 내실 있게 운영될 수 있도록 하고 향후에도 입학준비금을 더욱 편하게 신청하고 사용할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr