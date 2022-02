"'7兆 프로젝트' 시설 준공" "무배당 안건 부결"…주주 달래기 나선 정유사

에쓰오일, SK이노베이션 등 코스피 상장사



[아시아경제 문채석 기자] 에쓰오일(S-OIL), SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 1,507,157 전일가 215,500 2022.01.28 15:30 장마감 관련기사 브렌트유 90弗 노크…"지나치게 들쭉날쭉 않으면 호재"SK이노, '상장 전 자금유치'(프리IPO) 예비입찰 본격화개인·기관 순매수…코스피 오후 들어 1.5%대 상승 close 등 코스피 상장 주요 정유기업이 지난해 4분기 컨퍼런스 콜(전화회의)에서 해외 대형 프로젝트와 주주 배당 안건 등 경영 이슈를 적극적으로 설명하며 '주주 달래기'에 나섰다. 지난해 실적 호조로 본업인 정유 생산 및 수익성 제고는 물론 증권시장의 투자 심리(센티멘트) 관리에도 적극 나서는 모습이다.

2일 에쓰오일에 따르면 지난해 영업이익 2조3064억원으로 창사 이래 최대 기록을 세웠다. 이에 힘입어 7조원 규모 석유화학 생산설비 건립 사업인 '샤힌 프로젝트'의 기본설계 작업과 최종투자승인 등을 올해 마치고 2026년 시설을 준공할 계획이라고 컨콜에서 밝혔다. 에쓰오일은 "샤힌 프로젝트는 오는 6월 기본설계 작업을 마치고, 올해 안에 최종투자승인를 완료할 계획"이라고 밝혔다. 이어 "2026년 상반기에 건설을 완료할 것으로 본다"며 "현재 상세설계를 진행하는 단계인데 FID가 완료되면 자세한 투자규모와 캐파(생산능력) 등에 대해 시장과 소통할 예정"이라고 덧붙였다.

이 프로젝트는 에쓰오일이 석유화학 사업 확대를 위해 추진하고 있는 2단계 프로젝트로, SC&D(스팀크래커 및 올레핀 다운스트림) 시설을 건설하는 것을 골자로 한다. SC&D 시설엔 모회사인 아람코가 개발한 TC2C 기술(원유를 석유화학 물질로 전환하는 기술)이 적용된다. 스팀크래커는 나프타와 부생가스를 원료로 연 180만t 규모의 에틸렌 및 기타 석유화학 원재료를 생산하는 설비다. 올레핀 다운스트림 시설은 폴리에틸렌(PE)·와 PP 등부가가치가 높은 석유화학 제품을 만드는 시설이다.

아울러 에쓰오일은 컨콜에서 ▲중국 수출쿼터 제한에 따른 아시아 정제마진 개선 전망 ▲사우디아라비아와의 블루암모니아·블루수소 생산·유통 협력 기대 ▲아람코와의 플라스틱 폐기물 재활용 기술 협력 업무협약(MOU) 체결 ▲올해 회계연도 기준 순이익의 30% 수준 배당성향 유지 계획 ▲올해 원유정제 설비(CDU)·중질유분해 설비(RFCC) 정기보수 계획 등을 공개했다.

SK이노는 주주 배당 관련 계획을 컨콜에서 밝혔다. 지난해 연결 기준 영업이익은 1조7656억원으로 1년 전 대비 흑자전환했다고 밝히면서다. SK이노는 "비우호적 경영 환경에서 지난해 연간 흑자전환에 성공했으나, 올해 예상되는 성장 사업에 대한 대규모 투자 지출에 대한 대응이 배당 지급보다 시급하다는 판단 아래 2021년 사업연도 무배당 안건을 이사회에 상정했다"면서도 "이사회가 치열한 논의 끝에 무배당 안건을 부결 처리했다"고 말했다. 이어 "이사회는 회사에 지지를 보내 준 주주에 대한 신뢰 제고, 경쟁사 현황 등을 고려해 무배당 안건을 부결시켰다"고 덧붙였다.

업계 일각에선 '원점 재검토' 후 주주 배당을 회사가 시행할 것으로 보고 있다. SK이노는 재작년 실적 부진을 이유로 주주 배당을 건너뛴데다 지난해에는 배터리와 석유개발 사업을 물적분할했다. 이에 대한 주주들의 반발이 작지 않은 상황이다. 주주 이익배당을 금전 외 주식과 기타 방식으로 할 수 있도록 정관을 변경한 바 있어 현금이 아닌 주식 배당 등으로 이익 배분에 나설 가능성을 제기하는 목소리도 나온다. SK이노는 "확정되는 대로 다시 알릴 예정"이라고 했다.

