美 동부해안 눈보라 강타에 비상사태 선포 잇따라

[아시아경제 정현진 기자] 미국 동부 해안 지역에 29일(현지시간) 눈보라가 몰아치면서 각 주(州)에서 잇따라 비상사태를 선포하고 나섰다고 워싱턴포스트(WP) 등이 보도했다.

보도에 따르면 이날 버지니아주부터 메인주까지 미 동부 해안지역 10개 주를 눈보라가 강타했다. 이에 따라 버지니아와 메릴랜드, 뉴저지, 뉴욕, 로드 아일랜드 등은 비상사태를 선포했다.

매사추세츠주에서는 12만 가구가 정전됐고 뉴욕, 보스턴, 필라델피아 등에서 항공편 4500편이 대거 취소됐다고 AP통신은 보도했다. 고속열차 운행도 곳곳에서 취소됐다.

현지 기상당국은 보스턴 지역에 사방이 백색으로 변해 방향 감각을 잃게 되는 '화이트아웃' 현상이 발생할 수 있다고 경고했다. 뉴욕주 롱아일랜드나 뉴저지주 베이빌에도 폭설이 내려 눈이 50㎝ 가량 쌓였다.

당국은 주민들에게 이동을 자제하고 집에 머물라는 지침을 내렸다.

