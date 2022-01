고용부, 삼표산업 중대재해처벌법 수사 착수…특별감독 추진

고용부 "신속 수사 통해 책임 규명할 것"

[아시아경제 한진주 기자] 삼표산업의 경기도 양주 채석장에서 토사 붕괴 사고로 작업자가 사망하는 산업재해가 발생하자 고용노동부가 중대재해처벌법 위반 혐의 수사에 착수했다,

29일 안경덕 고용부 장관은 이날 보도자료를 통해 "지난해 두 건의 산재 사망 사고가 난 기업체에서 다시 대형 인명사고가 발생해 참담하다"며 "신속한 수사를 통해 철저히 책임을 규명하겠다"고 말했다.

고용노동부는 사고 현장에 전면 작업 중지 명령을 내리고, 유사한 작업이 이뤄지고 있는 삼표산업의 다른 현장에서도 작업을 중지하도록 했다.

고용부는 삼표산업을 대상으로 특별감독도 추진한다.

삼표산업이 이번 사고로 지난 27일 시행된 중대재해처벌법을 적용받는 1호가 될 것으로 보인다. 중대산업재해는 ▲사망자 1명 이상 발생 ▲같은 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자가 2명 이상 발생 ▲같은 유해 요인의 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상 발생 중 하나 이상에 해당하는 재해다.

이날 오전 10시8분경 경기 양주에 있는 삼표산업 양주사업소 채석장에서 토사가 무너져 내려 근로자 3명이 매몰되는 사고가 발생했다. 오후 5시까지 매몰된 작업자 3명 중에서 2명이 구조됐으나 모두 사망했다.

지난해 6월에는 삼표산업 포천사업소에서 근로자 1명이 굴러떨어진 바위에 깔려 숨지는 사고가 있었다. 작년 9월27일에는 삼표산업 성수공장에서 근로자 1명이 덤프트럭에 부딪혀 사망했다.

