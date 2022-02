오세훈, '先신속항원검사 後PCR' 진단검사 개편 현장점검

코로나19 신속항원검사소, 노숙인생활시설 현장방문

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 시장이 설 연휴 첫날인 29일 민생·안전·방역 현장을 방문한 데 이어 연휴 마지막날에도 코로나19 방역상황을 점검하고 코로나19로 더 힘든 겨울을 보내고 있는 노숙인들을 만나 격려한다.

오 시장은 2일 오후 서울시 직영 코로나19 검사소인 마포구 월드컵공원 평화광장 신속항원검사소를 찾아 오미크론 확산에 따라 ‘선 신속항원검사 후 PCR 검사’로 개편된 진단검사체계를 점검한다. 명절 연휴에도 쉬지 못하고 추운 날씨 속에서 고군분투하는 의료진에게 감사인사도 전한다.

서울시는 오미크론 확산에 따른 진단검사역량 확대를 위해 지난 29일부터 월드컵공원을 비롯한 시 직영 검사소 월드컵공원, 목동운동장, 광진광장, 동작주차공원 등과 25개 보건소 선별진료소에서 기존 PCR 검사와 자가검사키트를 활용한 신속항원검사를 병행 시행하고 있다.

설 연휴 직후인 3일부터는 직영 검사소 잠실운동장, 독립문광장 등 2곳과 임시선별검사소 55개소까지 추가 확대된다. 3일부터는 고위험군이 아닌 대상자는 우선 신속항원검사를 받고 양성일 때만 PCR 검사를 받을 수 있다.

오 시장은 이에 앞서 노숙인생활시설인 ‘시립 은평의마을’을 찾아 시설 내 방역상황을 점검한다. 코로나19로 인한 활동제약 등으로 어려운 시간을 보내고 있는 노숙인들과 새해 인사를 나누고, 이들의 자립과 재활을 돕고 있는 시설 종사자들을 격려할 계획이다.

