“이색 라면 드셔보세요”…롯데마트, 차돌된장찌개라면 출시

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 오는 3일 식품 브랜드 팔도와 발효 명가 해찬들 된장이 만난 이색 협업 상품 '팔도&해찬들 차돌된장찌개라면'을 출시한다고 2일 밝혔다.

차돌된장찌개라면은 전통 발효숙성 기술을 지켜온 해찬들의 그대로 차돌된장찌개 양념을 베이스로 개발됐다. 차돌양지, 우지, 사골농축액 등으로 육수를 우려내 고기의 깊고 진한 풍미가 특징인 된장찌개 양념을 사용해 국물의 구수한 맛을 극대화했다. 쫄깃한 라면 면발을 자랑하는 팔도의 제면 기술로 탄탄한 식감의 라면도 구현해냈다.

이번 상품 출시를 기념해 16일까지 해찬들 그대로 된장찌개 양념 3종을 1+1 프로모션을 진행할 예정이다.

롯데마트 관계자는 “빠르게 변화하는 소비 트렌드에 맞춰 롯데에서만 만날 수 있는 매력적인 단독 상품을 기획하게 됐다”며 “앞으로도 지속적으로 차별화된 협업 상품으로 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 고객들을 사로잡을 예정”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr