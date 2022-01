[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 침체한 경기회복과 전통시장 활성화를 위해 전통시장 이용 캠페인을 실시했다고 28일 밝혔다.

이날 캠페인은 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 시장 상인들을 격려하고, 명절 성수품을 합천사랑상품권을 이용해 직접 사 전통시장에 활력을 불어넣는 자리가 됐다.

또한 명절 대비 성수품 가격 동향을 살핌과 동시에 가격표시제 안내 및 물가안정에도 총력을 기울였다.

문준희 군수는 “코로나19로 인해 소비가 위축되고 지역경제가 침체하여 시장 상인들이 아주 힘든 상황이다”며 “이번 전통시장 활성화 캠페인을 통해 상인들과 군민들에게 힘이 되고, 전통시장에 활력을 불어넣을 수 있길 바란다”고 말했다.

