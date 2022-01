수인분당선 역세권 오피스텔 ‘젠트라움 논현’ 분양 중

가파른 부동산 가격 상승과 높은 청약 장벽으로 아파트 매수심리가 크게 떨어진 모습이다. 그에 반해 오피스텔 등 대체 상품의 인기는 올라가고 있는데, 대출, 세금 등의 규제가 비교적 덜해 진입장벽이 낮기 때문으로 분석된다.

이러한 분위기 속에서 ‘젠트라움 논현’이 성황리에 분양 중이다. 인천 남동구에 총 지하 5층~최고 24층 규모로 오피스텔 118실과 근린생활시설(상업시설) 19실이 공급되며 지상 1층과 2층에는 근린생활시설이, 지상 3층부터 24층까진 오피스텔로 구성된다.

해당 단지는 △전용 61A㎡형 62실 △전용 62B㎡형 52실 △전용 78A1㎡형 2실 △전용 80B1㎡형 1실 △전용 80B2㎡형 1실로 구성되는데, 전용 61㎡형과 62㎡형은 투룸형 구조로, 전용 78㎡형과 80㎡형은 3룸 구조에 테라스를 겸비한 중소형 아파트급 설계가 예정돼 있다.

수인분당선 소래포구역 초세역세권 입지 및 풍부한 개발호재로 더욱 이목이 집중되는 상황이다. 경강선 월곶~판교 구간은 2027년 완공될 예정이며, 완공 시 소래포구역에서 판교역까지의 이동시간이 1시간30분에서 30분 대(급행 기준)로 크게 단축될 것으로 예상된다. 인천 청학역(가칭)에서 서울 노량진역까지 잇는 제2경인선(총 35.2km)은 2029년 개통 예정이다.

그밖의 교통 여건도 훌륭하다. 단지 주변을 지나는 광역버스(M버스) 이용 시 빠르게 서울 강남역이나 서초역 등으로 이동할 수 있다. 또한 제2경인고속도로(신천IC)을 통해 서울로의 접근성도 뛰어나며 시흥 배곧신도시까지 빠르게 잇는 소래대교도 인접해 있다.

완성된 생활인프라를 통해 원스톱 여가생활도 가능하다. 홈플러스 인천논현점, 대규모 복합상업문화시설 라피에스타, 메가박스, 소래포구어시장, 소래역사관, 기타 상업서비스시설 등이 자리하고 있으며 논현중앙공원과 소래포구 해오름광장, 소래습지생태공원 등을 통해 자연과 함께하는 쾌적한 생활이 가능하다.

젠트라움 논현은 홍보관을 운영 중이며, 2024년 입주 예정이다.

