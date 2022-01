GC녹십자, 3제 복합 여성용 소염진통제 '탁센 레이디' 출시

이부프로펜·파마브롬·산화마그네슘 더해

복용 편리한 액상형…위장 부작용 최소화

[아시아경제 이관주 기자] GC녹십자는 여성용 소염진통제 '탁센 레이디'를 출시했다고 28일 밝혔다. 국내에서 3가지 성분을 연질캡슐에 담은 진통제를 선보이는 것은 이번이 처음이다.

탁센 레이디는 여성의 생리통을 포함한 각종 통증 완화와 해열 등에 효과가 있는 일반의약품이다. 소염·진통 작용을 하는 '이부프로펜'과 함께 몸의 부기 완화에 도움을 주는 '파마브롬', 제산 효과가 있는 '산화마그네슘'이 함유돼 월경 주기에 동반되는 붓기, 속쓰림 등의 증상 개선에 효과적이다.

특히 탁센 레이디는 이중연질캡슐 특허제조법인 '옴니소프트(Omni-Soft)' 공법을 적용, 서로 잘 섞이지 않는 3가지 성분을 한번에 담은 것이 특징이다. 액상형이라 복용이 편하고 체내 잔여물이 남지 않아 위장 관련 부작용을 최소화했다는 게 회사 측의 설명이다.

김도균 GC녹십자 브랜드매니저는 “탁센 레이디는 여성 소비자들의 증상 개선에 도움을 줄 수 있는 제품”이라며 “지속적으로 소비자의 니즈를 파악해 제품 라인업을 강화할 예정”이라고 말했다.

탁센 레이디는 일반의약품으로 전국 약국에서 구매할 수 있다.

