[고규홍의 나무와 사람] 긴 부리 별난 꽃송이 간절한 사랑의 몸짓

<17>생명 공존의 증거 ‘다윈난’

수억 년 동안 생명의 세계를 이끌어온 비밀

다윈난’이 피었다. 지구 반대편의 섬, 마다가스카르에서 자라는 식물인 ‘다윈난’이 국립세종수목원의 열대온실에서 꽃을 피웠다. 그의 별명에 진화론의 체계를 완성한 찰스 다윈의 이름이 들어있음으로 짐작할 수 있듯이 진화생물학에 있어서 남다른 의미를 가지는 식물이다. 식물학에서 명명한 학명은 앙그레쿰 세스퀴피달레 Angraecum sesquipedale Thouars 인데, 난초 종류의 하나여서 ‘다윈난’이라고 더 많이 부른다.

앙그레쿰 세스퀴피달레가 처음 발견된 건 1798년 프랑스의 식물학자 루이-마리 오베르 뒤 쁘띠-뚜아르스(Louis-Marie Aubert du Petit-Thouars)에 의해서였다. 그때만 해도 이 식물에 특별히 주목한 사람은 없었다. 앙그레쿰 세스퀴피달레의 별난 생김새에 주목한 건 1859년에 《종의 기원》을 펴낸 찰스 다윈이었다. 다윈은 《종의 기원》을 출간한 직후인 1862년에 잇달아 펴낸 식물 번식과 관련한 논문에서 앙그레쿰 세스퀴피달레의 특별함에 주목했다.

다윈이 주목한 건 꽃송이 뒤쪽에 달린 40센티미터 길이의 가늘고 긴 부리였다. 여느 식물의 꽃에서 찾아보기 어려운 특별함이다. 기다란 대롱의 끝에 달콤한 꿀이 들어있다는 점도 독특하다. 다윈은 대관절 이 가느다란 대롱 끝에 저장된 꿀은 어떻게 쓰일 것이며, 또 이 식물의 꽃가루받이와 꿀주머니는 어떤 관계인가에 주목했다. 다윈은 이 식물의 꿀은 누군가를 불러들이려는 필요에 의해 지어진 것이고, 그 꿀을 빨아먹는 생물이 꽃가루받이를 성사시켜주리라 생각했다. 그리고 앙그레쿰 세스퀴피달레가 살아있는 마다가스카르 섬에는 40센티미터에 해당하는 대롱 끝까지 들이밀 수 있는 주둥이를 가진 매개생물이 존재할 것이라고 생각했다. 그러나 그때 대개의 생물학자들은 다윈의 짐작을 지지하지 않았을 뿐 아니라, 다윈의 짐작을 조롱하기까지 했다.

그래도 다윈은 앙그레쿰 세스퀴피달레의 독특한 생김새에 담긴 번식의 비밀이 결국은 모든 생명체가 진화해 다양성을 이루고, 온 생명이 더불어 살아가는 진화의 원리를 설명하는 실마리가 될 것이라는 생각을 물리지 않았다. 하지만 다윈은 살아있는 동안 앙그레쿰 세스퀴피달레의 꽃가루받이를 이뤄주는 매개생물을 발견하지 못하고 생을 마쳤다. 다윈이 이 식물을 통해 진화의 실마리를 톺아본 논문을 발표한 지 41년이 지난 1903년에 영국의 생물학자 월터 로스차일드(Walter Rothschild)와 칼 조던(Karl Jordan)은 마다가스카르 섬에서 40센티미터에 이르는 긴 부리를 가진 나방을 발견했다. 크산토판 박각시나방 Xanthopan morganii praedicta Rothschild & Jordan 이 그들이 발견한 특별한 종류의 나방이었다. 다윈의 예측이 정확히 맞았다는 증거다. 다윈 사후 21년만에 그의 예측이 옳았다는 게 밝혀진 것이다.

앙그레쿰 세스퀴피달레의 진화 는 《종의 기원》을 통해 다윈이 밝히고자 한 생명 진화의 원리 가운데 하나인 ‘공진화(共進化)’의 대표 사례다. 세상의 모든 생명은 홀로 서지 않고, 다른 생명과 함께 손을 잡고 살아간다는 지엄한 사실이 한 송이 꽃을 통해 밝혀진 것이다.

앙그레쿰 세스퀴피달레와 크산토판 박각시나방과의 관계는 모든 생명에게 동일하게 적용된다. 그래서 지금 떠오르는 꽃들이 있다. 아직 벌 나비가 활동하기에 차가운 날씨인 이 겨울에 피어나는 꽃들은 과연 어떻게 꽃가루받이를 이루고 번식할 것인가에 대한 궁금증이다. 사실 숲에서는 봄 여름 가을에만 꽃을 볼 수 있는 게 아니다. 한겨울에도 숲에는 꽃이 피어난다. 물론 여느 계절만큼 꽃이 많은 건 아니지만, 대개의 생물들이 겨울 잠에 든 이 계절에도 꽃은 피어난다.

납매라는 꽃이 그 가운데 하나다. 중국이 고향인 납매는 요즘 우리나라 곳곳에서도 쉽게 찾아볼 수 있는 겨울 꽃의 대명사가 됐다. 납매는 12월에 꽃을 피운다. 12월을 뜻하는 섣달 납(臘)자와 매화를 뜻하는 매(梅)자를 쓴 이름도 그래서 붙여졌다. ‘섣달에 피어나는 매화’라는 뜻이다. 그러나 납매는 우리의 매실나무에서 피어나는 꽃인 매화와는 식물학적으로 관련이 없다. 매화처럼 겨울에 피어나는 꽃이라는 데에 초점을 맞추어 민간에서 부르는 이름일 뿐이다.

납매 꽃이 피어나는 때는 추운 겨울이다. 매운 바람을 이겨내기 위해서 납매의 노란 꽃잎은 작지만 도톰하다. 거개의 봄꽃에서 볼 수 있는 가녀린 꽃잎과 달리 강인한 인상이다. 여느 꽃들처럼 화려하지 않은 대신에 납매 꽃은 매우 강한 향기를 갖고 있다. 물론 모든 꽃의 향기가 그렇듯이 납매의 향기는 자신의 혼사를 이뤄줄 매개곤충을 불러들이기 위한 안간힘이다.

납매의 꽃을 찾아오는 매개곤충은 ‘등에’ 종류다. 등에는 벌이나 나비와 달리 겨울에도 활동하는 몇 안 되는 곤충이다. 하지만 봄 여름의 벌 나비에 비해 개체 수도 적고, 추위가 깊어지면 활동성도 약해진다. 납매 꽃 향기가 유달리 강한 건 멀리 떨어져 있는 등에에게 자신의 존재를 효과적으로 알리기 위해서다.

그렇다고 납매가 꽃을 피우자마자 곧바로 등에가 찾아드는 건 아니다. 그래서 번식이라는 궁극의 목적을 이루기 위해 납매 꽃은 오래 살아남아야 한다. 등에가 찾아올 때까지. 결국 아무리 차고 매운 날씨에서라도 꽃을 떨구면 안 된다. 한번 피어나면 주변 환경 조건에 따라 약간의 차이는 있지만, 대개 한 달 넘게 꽃을 떨구지 않는다. 찬 바람이 몰아쳐도 꽃송이는 싱그럽고, 하얀 눈을 소복히 덮은 채로도 제 기색을 잃지 않는다. 번식을 이루기 위해서 어떤 악조건도 모두 이겨내고 등에를 불러들여야 한다. 향기는 더 강하게 꽃잎은 더 싱그럽게 오래 유지해야 한다. 그건 곧 식물 존재의 궁극적 목적이다.

납매는 중국에서 들어온 나무이지만, 오래 전부터 우리 땅의 겨울에 피는 꽃도 있다. 동백나무다. 사철 푸른 잎을 간직한다는 데에서 옛 선비들이 소나무와 함께 절개와 정절의 상징으로 여겨온 나무다. 동백나무 꽃은 겨울 바람이 매울수록 더 아름답게 피어난다고 했다. 동백나무 꽃을 오래 바라보고 살아온 옛 사람들의 경험에서 나온 이야기이지만, 따지고 보면 이는 과학적으로도 옳은 이야기다.

겨울 추위가 매우면 동백나무 꽃을 찾아와 꽃가루받이를 해 주는 매개생물인 동박새의 활동성은 떨어지게 마련이다. 그럴수록 동백꽃은 동박새를 향한 사랑의 징표를 더 또렷하게 전해야 한다. 납매라면 향기를 더 강하게 더 멀리 퍼뜨리겠지만, 향기가 그리 강하지 않은 동백나무 꽃이 동박새에게 연모의 뜻을 전할 방법은 꽃송이의 붉은 색뿐이다. 하릴없이 동백나무는 멀리 떨어진 동박새의 눈에 잘 뜨이기 위해 더 붉게, 더 크게, 더 아름답게 자신의 꽃을 치장해야 한다. 험한 세상일수록 사랑의 표현은 크고 뚜렷해야만 살아남을 수 있다는 이야기다.

《종의 기원》으로 생명 탄생과 진화의 비밀을 밝힌 찰스 다윈에게 생명의 비밀을 풀 실마리를 제공했던 앙그레쿰 세스퀴피달레. 다윈이 진화론을 통해 세상에 알린 것은 하나의 꽃, 하나의 생명이 살아남기 위해서는 다른 누군가의 도움이 필요하다는 것이다. 오늘날의 이토록 아름다운 생명 세계는 결국 모든 생명들의 간절한 사랑에 의한 결과라는 사실이다.

겨울에 피는 꽃들이 왜 그토록 강인하게 살아가는지, 추울수록 동백나무 꽃은 왜 그리 아름다울 수밖에 없는지를 돌아보게 되는 계절이다. 다시 이 땅의 새봄을 맞이하려 꿈틀거리는 겨울 나무의 새순과 어디에선가 새로 피어날 꽃들의 꽃가루받이를 위해 비행을 채비하는 작은 곤충들의 꼬무락거림은 결국 이 아름다운 생명 세계를 수억 년 동안 이어온 큰 울림이다. 가만히 모든 생명이 지어내는 사랑의 몸짓에 귀 기울어야 할 때다.

고규홍 나무칼럼니스트

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr