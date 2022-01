‘우만 한일베라체 에코플러스 단지 내 상업시설’, 개방감 높은 특화 설계 주목

부동산 투자 흐름이 상가로 흐르고 있다. 아파트를 중심으로 한 주택 규제 강화로, 비교적 규제 영향을 덜 받는 상가 시장이 호재다. 그 중에서도 스트리트형 구조나 대로변에 위치한 상가에 수요가 쏠리는 양상이다. 해당 구조는 고객 집객력 면에서 탁월하여 안정적 상가 운영을 돕는 대표적인 설계로 꼽힌다.

현재 분양 중인 ‘우만 한일베라체 에코플러스 단지 내 상업시설’도 이러한 개방감 높은 특화설계를 적용한 상가로 관심을 받고 있다.

해당 상가는 대로변 코너에 위치해 가시성과 개방감이 탁월하다는 점이 주목받고 있다. 또한 녹색건축물 그린2등급(예정), 지하주차장 자동환기시스템 등 쾌적한 공간, 신재생 에너지시스템 등 친환경 설계도 적용했다.

구조는 물론 입지 면에서도 우수하다는 평가다. 갤러리아백화점, 뉴코아아울렛, 홈플러스, 성빈센트병원, 아주대병원 등 쇼핑, 문화, 생활편의 등을 모두 갖춘 생활 인프라가 포진해 있어 이를 통해 배출되는 풍부한 배후수요가 기대된다.

차별화된 MD 구성도 강점이다. 마트, 텔레콤, 세탁소, 편의점, 커피숍, 안경점, 동물병원, 부동산 등 생활밀착형 업종 구성을 통해 입주민 고정수요 및 인근 직장인, 학생 등 다양한 고객층을 끌어들일 수 있어 상가 운영에 대한 전망이 밝다.

교통 호재에 대한 기대감도 급증하고 있다. 향후 인덕원~동탄 복선전철 아주대삼거리(예정)과 신분당선 환승역(예정)으로 희소성 높은 더블역세권이 갖춰질 전망이다.

한편 우만 한일베라체 에코플러스 단지 내 상업시설은 (구)호텔캐슬 자리로, 수원시 팔달구에 들어선다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr