[기로의 상장사]이즈미디어 최대주주, 주식 담보 대출로 ‘아슬아슬’ 줄타기②

코스닥 상장사 이즈미디어 이즈미디어 181340 | 코스닥 증권정보 현재가 11,950 전일대비 800 등락률 -6.27% 거래량 67,111 전일가 12,750 2022.01.28 10:13 장중(20분지연) 관련기사 이즈미디어, 와일드엔터와 NFT 위한 협력나스닥 상장사 그린박스 CEO "이즈미디어 NFT 생태계 구축 기대"이즈미디어, CCM 검사장비 사업 매출 급성장…"기존사업 기반 신사업 탄력 기대" close 의 최대 주주 '티피에이리테일'이 주식담보 대출로 아슬아슬한 줄타기를 하고 있다. 보유 주식 전부를 담보로 제공하고 60억원을 빌렸는데, 이즈미디어의 주가가 추락하면서 대주들의 담보권 실행 가능성이 커지는 분위기다.

28일 금융감독원 전자공시에 따르면 티피에이리테일은 보유 주식 전부인 91만3062주(12.82%)를 담보로 제공하고 ‘케이엔제이인베스트대부’로부터 60억원을 이자율 10%로 대출받았다.

이 담보권은 이즈미디어의 주식이 1만1830원 이하일 경우 실행된다. 전날 이즈미디어의 종가 1만2750원 대비 7.2% 낮은 수준이다. 주가가 담보권 실행 조건 이하로 내려가면 채권자는 추가 담보를 요구하거나 주식을 반대매매할 수 있다. 전체 주식의 12% 넘는 매물이 나오면서 주가에 충격을 줄 수 있는 상항이다.

담보권이 실행되기 전에 티피에이리테일이 차입금을 상환하면 된다. 하지만 현금 60억원을 마련하기는 힘들 것이라는 전망이 우세하다. 재무 상황이나 최근 실적 등을 고려했을 때 차입금 상환 능력이 현저하게 떨어지기 때문이다. 2020년 말 별도 기준 티피에이리테일의 현금성자산은 18억원에 불과했다. 같은 해 8억원의 영업손실을 입었고, 지난해 3분기까지 3억원 정도의 흑자로 전환하는 데 그쳤다.

추가 대출을 받을 수 있을지도 미지수다. 2020년 말 별도 기준 총자산 규모는 226억원, 부채는 221억원이다. 자기자본이 5억원 정도에 불과하다. 차입금의 대부분인 197억원어치가 이자율 7~11% 사이의 단기차입금과 사채 등으로 구성돼 있다. 이 때문에 2020년에 전체 매출의 41%가량을 이자 비용으로 지급했다.

티피에이리테일은 지난해 3월 이즈미디어 전 최대 주주인 홍성철 대표 등으로부터 회사를 82억원에 인수하면서 인수자금 출처를 ‘자기자금’이라고 공시했다. 현금 유동성이 불안한 상황에서 인수자금이 어디서 나왔는지 명확하지 않다. 티피에이리테일은 이즈미디어 인수 후 같은 해 11월 보유 주식 전부를 담보로 제공하고 60억원을 빌렸다. 이즈미디어 관계자는 “최대주주의 담보 대출 등과 관련된 자금 상황은 알 수 없다”고 밝혔다.

한편 이즈미디어는 스마트폰 등에 사용되는 3D 초소형 카메라 모듈(CCM) 검사장비 등을 제조하는 회사다. 지난해 3분기 말 연결 기준 349억원의 매출과 44억원의 영업손실을 기록했다.

