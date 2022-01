즐거운 여행지 김해 ‘클라우드베리’ … ‘2월 가볼만한 여행지’로 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 한국관광공사가 2월 추천 가볼만한 여행지로 김해시의 클라우드베리를 선정했다.

클라우드베리는 칠산서부동 곤지 마을에 위치한 딸기를 주제로 한 스마트팜 빌리지다. 추운 겨울에도 자연 속에서 따뜻하게 가족이 함께 체험하고 원어민 선생님과 영어로 이야기도 나눌 수 있는 자연과 교육이 만난 체험형 관광지이다.

김해지역의 하우스 딸기는 좋은 토질과 딸기 재배에 적합한 기후 조건으로 달콤한 향과 높은 당도, 단단한 과육 등을 자랑하며 품질이 좋기로 유명하다.

클라우드베리 딸기 체험은 내 손으로 수확하는 무농약 딸기, 딸기 수확 400g에 쿠킹 패키지가 있다. 스마트팜 방식으로 수경 재배해 선 채로 딸기를 딸 수 있으며, 수확 후 딸기 케이크나 딸기 쇼콜라를 만들 수 있다.

김해시 관계자는 “클라우드베리 연계 관광지로 장유사, 율하유적체험관 등도 있다”며 “방문 시 사회적 거리두기 단계에 따라 개방 여부·개방 시간·관람 방법 등이 변동될 수 있어 세부 정보를 사전에 확인하고 가면 더 즐거운 여행이 될 것이다”고 말했다.

