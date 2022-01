크게 터진다! “LG에너지솔루션” 최대수혜株, 또 한 번 역사 기록!

▶▶오늘 역대급 터진다! LG에너지솔루션 상장 수혜 종목!! 무료로 받아가실 분! ▶ 여기 클릭 ◀

LG에너지솔루션 신주모집 공모자금 대부분은 배터리 공장과 장비 구입에 사용될 전망이다. 특히 2차전지 생산과정에서 전공정으로 분류되는 전극공정의 장비수주가 우선적으로 이뤄질 것이다.

LG에너지솔루션이 상장하면 믹싱 장비업체인 'OOOOO'와 코터, 롤프레스, 슬리터 장비업체인 '□□□□□'의 신규 수주액 증가가 확실시된다.

제가 계속 말씀드렸습니다. 계속 오르죠?

놓치신 분들, 아쉬운 소리 계속 들리네요 그만 쳐다보시고 후속株 오늘 마지막! 드리겠습니다

극비리에 입수한 LG에너지솔루션 상장 최대 관련주 무조건 3연上

"이 종목" 지금 저평가 구간, 외인 매수세 장난아닌데요..?

▶▶ 2022년 연초! 아주 크게 폭발할 최고의 급등유망주 발굴! 무료로 받아보실분! ▶▶ 기관, 외인 200만주 이상 거침없는 대규모 매집! 곧 폭발할 종목! => (확인)

LG에너지솔루션 상장 관련 급부상 막바지 절차 진행 중 !

기관, 외인 매수세 몰린다! 지금 사도 최소 1200% 먹고 갑니다! 오늘 단 하루 공개! 서두르세요.

▶ 여의도 증권가 찌라시! 2022 상반기 6연상 종목 →[곧 터질 종목 확인하기]

[최근 상한가 적중]

*22.01.10 에디슨EV(136510) 2上 적중!

*22.01.03 로스웰(900260) 3上 적중!

*21.12.30 피플바이오(304840) 上 적중!

*21.12.29 코세스(089890) 上 적중!

*21.12.28 이엔플러스(074610) 上 적중!

*21.12.27 웰바이오텍(010600) 上 적중!

*21.12.24 디아이씨(092200) 上 적중!

*21.12.23 지나인제약(078650) 上 적중!

*21.12.22 KPX생명과학(114450) 上 적중!

*21.12.21 인터엠(017250) 上 적중!

*21.12.20 에이루트(096690) 上 적중!

*21.12.16 제이엘케이(322510) 上 적중!

*21.12.15 한국비엔씨(256840) 上 적중!

*신청 폭주 및 물량관리로 조기마감 됨을 양해 바랍니다.

[오늘의 관심주]

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 498,500 전일대비 98,500 등락률 -16.50% 거래량 11,792,436 전일가 2022.01.27 13:40 장중(20분지연) 관련기사 "바이오리더스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상3상 관련株 갑니다IPO 새역사 LG에너지솔루션 증시 데뷔…시총 2위 직행[특징주] LG에너지솔루션, '따상' 실패 후 19% 급락 close 한국석유 한국석유 004090 | 코스피 증권정보 현재가 15,850 전일대비 500 등락률 +3.26% 거래량 5,619,552 전일가 15,350 2022.01.27 13:40 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!역대급 터진다! "LG에너지솔루션 상장” 최대 수혜株, 또 한 번 역사 기록!"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개 close 바이오리더스 바이오리더스 142760 | 코스닥 증권정보 현재가 13,250 전일대비 3,050 등락률 +29.90% 거래량 7,683,674 전일가 10,200 2022.01.27 13:40 장중(20분지연) 관련기사 임상 3상 완료! “한국비엔씨” 뛰어넘을 NEW바이오! 또 한 번의 역사 기록!"바이오리더스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상3상 관련株 갑니다[특징주]바이오리더스, 화이자보다 높은 바이러스 보호효과 '상한가' close 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 71,700 전일대비 1,600 등락률 -2.18% 거래량 15,155,682 전일가 73,300 2022.01.27 13:41 장중(20분지연) 관련기사 [컨콜]삼성전자 "보수적 현금운용 필요…주주환원 정책 큰 변화 어려워"[컨콜]삼성전자 "QD디스플레이 수율, 연말께 경쟁력 갖출 만큼 오를 것"[컨콜]삼성전자 "1Q 파운드리 공정 공급부족 예상…D램 개선 시그널 관측" close SV인베스트먼트 SV인베스트먼트 289080 | 코스닥 증권정보 현재가 3,785 전일대비 515 등락률 +15.75% 거래량 20,594,812 전일가 3,270 2022.01.27 13:40 장중(20분지연) 관련기사 "이 종목" 내일 크게 터집니다! 지금 바로 매수하세요주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장"이 종목" 내일 크게 터집니다! 지금 바로 매수하세요 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.