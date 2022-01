김종인 "이재명이 만나자고 하면 만날 수 있다…인간적으로 잘 알아"

김종인, 다만 이재명 캠프 참여 등 선거 지원은 없을 것이라 선 그어

김건희 대해선 "말 조심성 없이 함부로 하는 사람"

[아시아경제 윤슬기 기자] 김종인 전 국민의힘 총괄선거대책위원장이 "자연인의 입장에서 만남을 거부할 필요는 없다"며 이재명 더불어민주당 대선 후보와 만날 용의가 있다고 밝혔다.

김 전 위원장은 26일 오후 '오마이TV'와의 인터뷰에서 이 후보에 대한 선거 지원은 없을 것이라면서도 상식적으로 필요한 이야기는 해줄 수 있다며 이같이 말했다.

김 전 위원장은 과거 민주당 비상대책위원장이던 때, 당시 이재명 성남시장의 단식을 만류했던 일화를 언급하며 "(이 후보) 본인은 나에 대해서 가끔 안부 전화도 하고 그랬다. 그래서 인간적으로는 내가 잘 아는 사람"이라고 말했다.

이어 김 전 위원장은 이 후보와의 만남에 대해서 "본인이 만나보겠다고 그러면 만날 수는 있는 것이다. 내가 굳이 뭐 자연인의 입장에서 그것을 거부하거나 그럴 필요는 없다"며 "정치인이자 대통령 후보로서 상식적으로 필요한 이야기는 그냥 해줄 수도 있다"고 말했다. 다만, 캠프에 참여하는 등 직접적으로 선거를 돕는 일은 없을 것이라고 했다.

김 전 위원장은 국민의힘 선거대책본부 복귀에 대해서도 "나는 한 번 나온 데를 다시 돌아가거나 그러진 않는다"고 선을 그었다.

앞서 MBC가 공개한 윤석열 국민의힘 대선 후보 배우자 김건희씨의 이른바 '7시간 녹취록'에서 김씨는 "(김종인) 원래 그 양반이 (국민의힘에) 오고 싶어 했다, 계속"이라며 "왜 안 오고 싶겠나. 먹을 거 있는 잔치판에 오는 것"이라고 발언한 바 있다. 이를 두고 김 전 위원장은 "(김건희씨가) 말을 조심성 없이 함부로 하는 사람이기 때문에 이것저것 전후 사정도 모르고서 그냥 자기가 하고 싶은 대로 이야기한다"며 "그 말 자체에 내가 별로 신경을 쓸 필요가 없다고 느낀다"고 말했다.

김 전 위원장은 이어 "자기가 도와달라고 그래서 (내가) 도와주려고 생각하면 그것을 감사하게 생각할 줄 알아야 되는데 이 사람들이 마치 내가 '자기한테 무슨 기대하는 게 있어서 그러는 거 아니냐'는 불쾌감을 주면 나는 더 이상 거기에 같이 협력을 할 수가 없다"고 지적했다.

김 전 위원장은 김씨의 '내가 정권을 잡으면'이라는 표현에 대해서도 "대통령 후보 부인으로서 적절치 못한 얘기를 한 것"이라며 "저런 문제가 앞으로 유권자들의 소위 표심을 결정하는 데 적지 않은 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.

