LG디스플레이, 사상 최대실적…"삼성과 OLED 격차 더 벌릴 것"(종합2보)

대형 OLED 실적 견인하며 지난해 2조2306억원 흑자전환 성공

작년 매출 창사 이래 최대치, 영업익은 역대 두번째 기록

[아시아경제 이혜영 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 는 지난해 연간 매출이 29조8780억원, 영업이익 2조2306억원을 달성했다고 26일 밝혔다.

연간 매출은 전년(24조2616억원) 대비 23% 증가해 역대 최대치를 달성했다. 영업이익은 2조원을 넘어서며 역대 두번째를 기록, 3년 만의 흑자전환에 성공했다.

이는 프리미엄 시장 내 대형 유기발광다이오드(OLED)의 대세화, 중소형 OLED 사업기반 강화, 하이엔드 IT 제품 중심의 LCD 구조혁신 등이 성과를 견인한 데 따른 것이다.

지난해 4분기 매출은 8조8065억원, 영업이익은 4764억원으로 집계됐다. 매출은 사업구조 고도화에 따른 OLED 비중 확대와 IT용 패널 출하 증가에 힘입어 전 분기(7조2232억원)와 전년 동기(7조4926억원) 대비 각각 22%, 18% 증가해 분기 매출 기준 최대치를 기록했다.

영업이익은 LCD TV용 패널 판가 하락과 연말 일회성 비용 요인으로 전 분기(5293억원) 대비 감소했다. 당기순이익은 1795억원, 상각 전 영업이익(EBITDA)은 1조6450억원(이익률 19%)이었다.

매출 기준 제품별 판매 비중은 TV용 패널 27%, IT용 패널(모니터·노트북PC·태블릿 등) 42%, 모바일용 및 기타 패널은 31%였다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 는 올해 코로나 특수 이후 수요가 조정 국면에 진입하는 가운데서도 지속적인 변동성 축소를 통해 안정성을 확보할 방침이다. 이를 위해 시장 영향을 크게 받는 수급형 사업을 넘어 고객과의 전략적 협업을 통해 안정적으로 성과를 창출할 수 있는 사업 비중을 늘리고 OLED를 기반으로 새로운 고객경험과 가치를 전달할 수 있는 게임·투명 등으로 사업 영역을 확대할 계획이다.

대형 OLED는 지난해 전체 TV 시장이 13% 역성장하는 상황에서도 프리미엄 시장을 견인하며 시장 내 입지를 공고히 했다. OLED TV용 패널 출하량이 전년 대비 70% 이상 큰 폭으로 성장하는 등 하반기 흑자전환하며 연간으로는 손익분기점(BEP) 수준에 도달했다. 올해는 전년 대비 20% 이상의 출하량 성장과 강화된 사업역량을 기반으로 수익성을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 는 오는 2분기부터 ‘OLED.EX’를 OLED TV 패널 전 시리즈에 적용, 프리미엄 TV 시장 내 OLED 대세화를 가속화한다는 전략이다. ‘OLED.EX’는 OLED 화질의 핵심인 유기발광 소자에 ‘중(重)수소 기술’과 ‘개인화 알고리즘’을 적용시켜 화면밝기(휘도)를 30% 높이고, 정교한 색 재현 및 베젤을 30% 줄인 차세대 TV 패널이다.

안정적인 성장궤도에 진입한 중소형 OLED의 경우 모바일 부문에서는 하반기 신모델 및 하이엔드 제품 확대를 통해 수익성을 추가로 개선한다. 이외에도 차별화된 경쟁력을 바탕으로 중형 OLED 프리미엄 시장을 선점하고, 자동차 등 모빌리티 산업 전반으로의 확장을 추진할 계획이다.

LCD 부문은 하이엔드 IT 제품 중심의 선택과 집중 전략을 지속 전개한다.

"삼성보다 종합 경쟁력 훨씬 우위…격차 더 확대해 갈 것"

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 는 이날 열린 작년 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 OLED 시장의 새 경쟁자로 등장한 삼성디스플레이에 대해서도 자신감을 드러냈다.

이태종 대형마케팅 담당은 삼성의 QD(퀀텀닷) OLED 대비 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 의 경쟁력을 묻는 질문에 "경쟁사 제품이 아직 출시되지 않아 실제 출시 이후에나 정확한 비교가 가능할 것"이라면서도 "이미 10년 이상 사업을 해온 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 가 제품과 원가 경쟁력, 규모의 경제, 고객 등 종합적 경쟁력은 훨씬 우위에 있다고 생각한다. 이런 격차를 앞으로도 더 확대해 나갈 것"이라고 강조했다.

LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 가 향후 삼성전자에 OLED 패널을 공급할 수 있다는 언론 보도에 대해 김성현 최고재무책임자(CFO)는 "특정 고객과 관련된 사항에 대해 구체적인 언급을 하기 어렵다"면서 "올해는 기본적으로 기존 고객사를 중심으로 성장을 추진하는 것이 회사의 방침"이라고 답했다.

한편 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 21,100 전일대비 150 등락률 -0.71% 거래량 2,736,929 전일가 21,250 2022.01.26 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 작년 매출 29조원 '역대 최대'…3년만 흑자전환(종합)LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 29% 감소LG디스플레이 작년 영업익 2조2306억원…흑자 전환 close 는 이날 주주가치 제고를 위해 연결기준 당기 순이익의 20%를 주주들에게 환원하는 내용의 2021~2023 사업년도 배당 정책을 수립했다고 공시했다. 이에 따라 한 주당 650원, 배당 총액 2326억원 규모의 현금 배당을 하기로 했다. 배당 정책은 오는 3월 정기 주주총회의 승인을 거쳐 최종 확정될 예정이다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr