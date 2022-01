'보호에서 산업으로' 전통문화 정책 방향 달라진다

문체부·과기정통부 '전통문화 혁신성장' 연구 개발

올해 한복·한지 연구, 기술기반 분야는 내년부터…

정부가 5년간 480억 원을 투입해 전통문화 혁신성장을 위한 연구 개발을 추진한다.

김현환 문화체육관광부 차관과 용홍택 과학기술정보통신부 차관은 26일 서울 종로구 전통문화연구소 온지음에서 전통문화 혁신성장 공동 추진체계 구축을 위한 업무협약을 맺었다. 전통문화 혁신성장 연구 개발은 두 부처가 지난해부터 함께 기획해온 사업이다. 과기정통부는 전통 소재와 기반기술 분야 핵심 원리를 규명하는 '전통문화 원천기술'을, 문체부는 이를 활용해 전통문화 장인·기업이 사업·제품화하도록 '전통문화 산업화기술'을 각각 개발한다.

두 부처는 '현장 문제 해결형 연구 개발 및 상용화·디자인 지원'도 함께 추진한다. 문체부 관계자는 "원천기술-산업화기술-상품화로 이어지는 지원체계를 구축하고 전통문화의 대중·고급화를 유도할 수 있다"고 기대했다. 협업 첫해인 올해는 22억 원(문체부 12억 원·과기정통부 10억 원)을 들여 중점 육성 분야인 한복·한지를 연구한다. 내년부터 기술기반 분야인 목재·옻칠·도자·금속 등으로 연구 분야를 확장할 방침이다.

문체부는 별도로 올해 전통문화 산업 진흥에 지난해보다 62억 원 많은 259억 원을 투입한다. 주력 사업은 혁신이용권(바우처) 도입, 전통문화기업 기반시설 개선, 가상세계(메타버스) 콘텐츠 제작지원, 청년창업 지원 강화, 미래세대 전통문화 교육·홍보 확대, 외국인 대상 전통문화 소개 등 여섯 가지다. 현장과 끊임없이 소통하며 실효성을 높일 계획이다. 김 차관은 "한류가 대중문화를 넘어 외연을 확장하면서 전통문화 산업이 전략적으로 성장할 호기를 맞았다"며 "전통문화 보호에서 산업 육성·지원으로 정책 방향을 전환해야 한다"고 역설했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr