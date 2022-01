홈케어 트렌드 속 ‘미세전류’ 이용한 트로마츠 칫솔 관심

장기화된 코로나 환경으로 인해 집에서 스스로 건강을 관리하는 홈케어가 새로운 ‘홈’ 트렌드로 급부상하고 있다. 집에서 보내는 시간이 늘어나면서 실내에서 스스로 건강을 관리하는 셀프 기기가 늘어나면서, 최근 미세전류 기술을 이용한 홈케어 기기에 대한 수요가 급증하고 있다.

홈케어 기기에 활용되는 미세전류는 인체에 흐르는 생체전류와 유사한 형태를 지닌 미약한 세기의 전류로 인체에서 세포 재생 및 활성화, 통증 감소 등의 역할을 담당하는 생체전류와 유사하게 세포의 재생 및 활성 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 건강, 뷰티 분야에서 미세전류를 활용한 다양한 홈케어 기기가 최근 관심을 받고 있다.

프록시헬스케어의 '트로마츠(tromatz, 대표 김영욱)는 미세전류를 이용해 미생물막을 제거하는 기술을 통해 치석, 치태 제거와 치주 질환을 개선하는 칫솔이다. 2주만에 잇몸염증이 개선되는 임상결과가 국제 학술지에 게재된 바 있다.

트로마츠는 전기신호자극으로 칫솔이 닿지 않는 입안 구석구석까지 치태를 제거해준다. 프록시헬스케어는 트로마츠 칫솔의 미세전류 기술로 네이처리서치 외 국내외 특허 등록/출원을110건 이상 보유하고 있으며, 미국 식품의약국(FDA), 미국 연방통신위원회(FCC), 유럽공동체마크(CE) 등 글로벌 인증도 취득했다. 작년 한 해 정부부처 장관상을3번 연속 수상하고 세계 최대 전자상거래 업체 아마존까지 진출한 기술형 혁신 스타트업이다.

트로마츠는 이번 설을 맞아'트로마츠 심플 설 선물세트’를 선보였다. 잇몸이 약한 어린이부터 노년층, 교정 및 임플란트 환자까지 사용할 수 있는 구성으로 휴대가 간편하고 가벼운 심플한 제품의 미세전류 칫솔과 치약으로 언제 어디서든지 사용할 수 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr