사운드파인트리-신안산대학교, 업무협약 체결…뷰티 산업 육성 및 한류 이끌 글로벌 인재 양성

- 산학 협력 통해 글로벌 인재 양성 위한 MOU 체결

- 세계 최초 뷰티 통합 플랫폼을 통한 산업 전문성 제고 및 활성화

사운드파인트리(대표 윤재한)가 지난 25일 신안산대학교(총장 강성락)와 뷰티 산업 육성 및 전문인 양성을 위한 업무 협약식을 체결했다고 밝혔다. 양측은 이번 협약을 통해 학술 연구 및 산학 네트워크 확대를 공동으로 추진하고, 사운드파인트리가 올해 론칭 예정인 뷰티 통합 플랫폼 블링크(BLINK)에 제공할 뷰티 관련 콘텐츠를 공동개발 하기로 했다.

또한 사운드파인트리는 신안산대 뷰티디자인과 학생을 대상으로 뷰티 통합플랫폼 ‘블링크(BLINK)’ 서비스의 인턴십 프로그램을 운영하고, 신안산대는 ‘블링크(BLINK)’의 해외 진출 시 글로벌 사업에 협력하여 뷰티 글로벌 인재 양성을 위해 협력하기로 했다.

사운드파인트리는 세계 최초의 뷰티 통합 플랫폼 ‘블링크(BLINK)’앱 서비스를 개발하고 있다. 통합 플랫폼을 통해 흩어진 뷰티 시장을 하나로 묶어 뷰티 종사자들이 보다 쉽게 정보를 얻고, 합리적인 가격에 제품을 공급받으며, 전문성의 가치를 높여 부가가치 창출을 지원하고자 한다. 뷰티 창작물에 대한 저작권 보호 등의 특허 기술을 통해 뷰티 업계 소상공인들의 부가 수익 창출을 지원하고, 더 나아가 생활안정을 위한 네트워크 구축 및 산업 경제의 선순환을 지원하기 위한 다양한 서비스를 계획하고 있다.

사운드파인트리 윤재한 대표는 “뷰티 산업은 한류에 힘입어 K-컬처를 이끌어갈 주요 문화 콘텐츠 중 하나가 될 것”이라며 “사운드파인트리는 뷰티 산업 활성화 및 전문성 제고를 지원하기 위해 ‘블링크(BLINK)’를 개발하고 있으며, 이번 신안산대학교 뷰티디자인과와의 협약을 통해 뷰티 관련 산학 네트워크를 확대하고 한류의 위상을 한 단계 더 끌어올릴 글로벌 뷰티 전문 인재를 양성해 나가고자 한다” 고 말했다.

신안산대학교 강성락 총장은 “뷰티 산업을 위한 통합 플랫폼이 개발되는 것에 대해 매우 고무적이라고 생각한다. 신안산대 뷰티디자인과는 이번 협약을 통해 본 대학의 인프라를 공유해 뷰티 글로벌 인재에 육성을 지원하고자 하며, 더 나아가 국가 산업 경제에 기여할 수 있게 되길 바란다”고 말했다.

‘Beautician’과 ‘Link’의 합성어로 뷰티 산업 전반을 유기적으로 연결한 입체적인 맞춤형 서비스를 제공하는 사운드파인트리의 뷰티 전문 플랫폼 앱 ‘블링크(BLINK)’는 올해 7월 베타서비스를 시작으로, 9월 공식 오픈할 예정이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr