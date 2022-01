(주)혜건, ‘비대면 예약시스템’ 솔루션 개발

(주)혜건이 정비 사업 업계에서는 처음으로 ‘비대면 방문 예약시스템’을 개발했다.

‘비대면 방문 예약시스템’이란 정비사업 현장에서 이주를 위한 금융상담, 이주비 신청 접수 등을 분산시키는 ‘첨단디지털 예약솔루션’이다. 이는 비슷한 시간대에 집중되는 이용자들을 효율적으로 분산 시킬 수 있는 최적의 ‘비대면 방문 예약시스템’이다.

이로 인해 이용자들은 기다림 없이 쾌적한 환경에서 이주비 접수가 가능해져, 만족도가 매우 높고 코로나 감염 등에서도 해방될 수 있고, 실시간 예약상황을 확인할 수 있어, 미 예약 신청자에 대한 파악이 쉽다. 아울러 문자 재발송 및 예약안내 전화 등이 신속히 이뤄져 업무효율이 매우 높아진다.

이 같은 비대면 방문예약 시스템을 정비사업 업계에서 최초로 개발한 (주)혜건은 신축하는 공동주택 주거공간의 건축자재 선정을 위한 시장조사 및 분석, 자재 선별 기준점 제시, 주거의 가치를 컨설팅 하는 전문기업이다. 최근에 개발한 ‘비대면 방문 예약시스템’은 1시간 교육으로도 조합운영자가 시스템을 운영할 수 있어서, 사용자 친화적이다.

(주)혜건의 김경랑 대표는 “보통 조합원들의 이주비 대출 접수때에는 어김없이 비슷한 시간대에 사람들이 한꺼번에 몰려 시간도 많이 걸리고, 코로나19에 대한 노출도 우려됐다. 하지만 첨단 ‘비대면 방문 예약시스템’이 개발됨으로써 불필요한 시간 낭비를 방지하고, 업무도 효율적으로 이뤄져 만족도가 매우 높다”고 전했다.

이어 “수많은 정비사업의 경험을 바탕으로 지난해 5월 우리의 ‘비대면 방문 예약시스템’이 특허(특허번호 제2254108호)까지 취득함으로써 정비사업조합 운영시스템에 특화된 전용서비스가 될 것이 확실하다”고 자신했다.

(주)혜건은 이용자들이 다양한 프로젝트에 참여해 의견을 조율할 수 있는 전자투표 기능까지 개발, 정비사업에 첨단 디지털바람까지 불러 일으키고 있다. 본사는 정비사업 시 세대 방문 조사, 분양 신청, 감정평가, 이주 관리 등을 주로 하는 (주)지성 디앤알과도 매우 긴밀히 협업하고 있다.

향후 두 회사는 이와 같은 개발노하우를 더욱 발전시켜 통합 플랫폼까지 개발, ‘비대면 사업 확장’에 박차를 가할 예정이다. 비대면 방문 예약 시스템의 자세한 사항은 혜건 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

