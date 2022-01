서울 학생 확진자 줄었는데 '교외감염' 급증…비만·척추측만증 검진비 지원

학원, 체육시설, 해외방문 교외감염 비율 15% 증가

2월 중 감염 취약한 관악기·노래·연기학원 현장 점검

'서울 학생 건강 더하기 프로젝트' 통해 검진비 지원

비만, 척추측만증, 저체력 학생에게 맞춤형 처방



[아시아경제 한진주 기자] 방학 동안 서울에서 학원과 체육시설, 해외방문으로 인한 교외감염 비율이 크게 늘어났다.

25일 서울시교육청에 따르면 최근 일주일(1월17~23일) 학생 확진자 수는 294명으로 전주 대비 34명 감소했다. 감염경로를 살펴보면 가족감염이 33.7%로 가장 많고, 교외감염 비율은 21.7%로 두번째로 많았다. 특히 교외감염은 1월 첫주 대비 15.2% 증가했다.

이번주부터 서울 학교의 31.5%가 개학하며 설 연휴 이후인 2월4일까지 서울 학교 절반 이상이 개학한다.

서울시교육청은 2월 중 중 감염에 취약한 학원 방역 관리를 위해 현장점검을 실시한다. 관악기, 노래, 연기 등 마스크 착용이 어렵거나 비말이 생성되는 활동이 많은 학원과 교습소를 중심으로 방역수칙 이행 여부를 점검한다.

조희연 서울시교육감은 "최근 코로나19 오미크론 감염자가 급증하면서 검출률이 50%를 넘어 우세종으로 변화하는 등 새롭고 더 힘든 상황에 직면했다"며 "설 연휴 직후인 2월 3일부터 신학기 개학 전까지 2월 한 달을 ‘특별 방역대책의 달’로 운영할 것"이라고 말했다.

조 교육감은 "우리교육청은 기존의 방역 지침을 방역 상황에 맞게 개정하는 것을 검토하고 있으며, 각 학교의 방역물품 비축현황, 소독실시 여부 등의 상황을 확인하여 부족한 물품, 인력 등을 추가적으로 긴급 지원하고자 한다"고 덧붙였다.

아울러 서울시교육청은 코로나19로 인해 생활습관과 관련한 질환이 늘고 체력이 저하하는 등의 문제를 해결하기 위한 '서울 학생 건강 더하기 프로젝트'를 추진한다. 진단부터 처방, 교육, 상담, 관리까지 맞춤형 건강관리를 제공한다. 서울에서 과체중 이상인 학생 비율은 2019년 26.7%에서 지난해 32.3%로 증가했다.

이에 시교육청은 학생들의 신체발달상황을 측정해 건강상태를 진단하고 비만이나 척추측만증 등 의심소견 나온 학생에게 1인당 5만원 범위 내 추가검진비를 지원한다. 비만으로 판정되면 1인당 3회 검진비로 최대 15만원을 지원하고 척추측만증, 저체력 진단을 받은 학생에게 생활습관 교정과 맞춤형 운동, 식이요법 처방을 제공한다.

조 교육감은 "비만, 척추측만증, 저체력 학생을 조기에 발견할 수 있도록 학생 건강상태 진단을 강화하고 비만과 척추측만증에 대해서는 1회당 5만원 범위 내의 확진 검진비도 추가 지원할 것"이라며 "서울시교육청은 학생 한 명의 건강에 더 따뜻한 관심을 갖고 더 촘촘하게 더 살뜰하게 챙기는 정책을 확대할 계획"이라고 말했다.

의료 사각지대에 있는 소아당뇨학생을 위한 응급키트를 400개교에 공급하고 인슐린 주사 투약 공간도 확보한다. 희귀질환 학생의 치료 위해 의료비도 350만원을 지원한다. 학생 건강관리를 위해 2022년 학교보건실 현대화사업도 연차적으로 추진한다. 올해 희망하는 50개교부터 시범 실시하고, 2026년까지 400개교를 대상으로 추진한다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr