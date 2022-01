“KCIM, 오토데스크 Revit 애드인 ‘BIMlize’ 출시”

BIM 프로젝트 수행시 생산성 및 효율성 향상 도구

KCIM(케이씨아이엠)이 오토데스크 Revit 애드인 BIMlize(빔라이즈)를 출시했다고 25일 밝혔다. 해당 프로그램은 BIM(빌딩정보모델링, Building Information Modeling) 프로젝트시 도움이 되는 70여가지 기능을 담고 있어 Revit 사용자들이 더욱 편리하게 업무 수행이 가능하도록 지원한다.

직관적인 인터페이스로 프로젝트 생성 및 구성이 쉽고, Excel과의 데이터 연동이 자유로워 유연한 업무 처리가 가능하다. 또한 여러 번 반복 작업을 수행해야 하는 BIM 프로젝트의 특성을 파악하여 이를 항목별로 간단히 실행할 수 있도록 메뉴화 하였고, 연결되지 않은 도면을 정리하기 쉽게 구성하여 파일 용량을 줄이거나 항목을 단순화시켜 관리에 용이한 기능도 탑재되어 있다.

BIMlize(빔라이즈)는 프로젝트 생성, 수행, 납품 단계에서 일상적이고 반복적인 작업을 줄여 주며, 업무 전반의 워크플로우를 개선시켜 소비 시간을 줄이고 그에 따른 비용을 단축할 수 있는 특 · 장점을 가지고 있다.

김승혁 KCIM 대표이사는 “BIMlize(빔라이즈)는 사내 BIM 프로젝트 수행 직원들이 하나하나 요청했던 기능이 합쳐진 프로그램으로 어떤 제품보다 사용자 측면에서 반드시 필요한 기능들이 담겨있어 편리하게 사용 가능할 것”이라며, “이용자들의 요구에 맞춰 지속적으로 기능을 업그레이드할 예정”이라고 말했다.

한편, 건설 IT 전문 기업인 KCIM은 BIM 컨설팅 및 토탈 솔루션 서비스를 제공하는 업계 선두주자이다. 건설, 건축, 토목엔지니어링, 플랜트 분야 기업들의 요구에 맞춘 솔루션 도입 및 구축, 교육, 개발, 컨설팅 등 각 분야별 전문가들이 서비스를 제공하고 있다.

또한 MR(혼합현실, Mixed reality) 기술과 BIM 데이터를 활용한 서비스와 드론 및 3D 스캐닝 데이터를 활용한 역설계 솔루션, GIS(지리정보시스템, Geographic Information System) 활용 등 다양한 기술의 접목을 통하여 새로운 건축 종합 플랫폼 서비스를 컨설팅하고 있다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr