[아시아경제 김진호 기자] 서울 금천구의 한 빌라 발코니가 붕괴 조짐을 보여 주민들이 대피했다.

24일 소방당국에 따르면 이날 오후 5시 34분께 서울 금천구 독산동에서 빌라가 무너질 것 같다는 신고가 접수됐다.

소방당국에 따르면 빌라 발코니는 아래로 크게 기울어져 붕괴가 우려되는 모습이었다. 창틀과 유리창도 파손된 상태였다. 소방당국은 빌라 주민과 옆 빌라 주민 10여명을 대피시킨 뒤 건물 상태를 점검하고 있다.

