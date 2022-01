코아스, 새해 임직원 응원 이벤트, '대범한 하루' 진행

[아시아경제 김종화 기자] 사무환경 전문기업 코아스가 지난 20일 공장 임직원들을 응원하기 위한 이벤트 '대범(虎)한 하루'를 진행했다고 24일 밝혔다.

대범한 하루는 추운 겨울 생산현장에 있는 임직원들과 낯선 타국의 환경에서도 최선을 다해주고 있는 외국인 노동자들의 노고를 격려하기 위해 마련된 것으로, 임인년 새해 호랑이의 기운을 전하고 함께 나아가자라는 의미를 담았다.

지난 20일 파주와 김포의 코아스 생산공장에서 열린 이벤트에서는 겨울 간식인 호빵과 커피 등의 간식과 윷놀이, 범띠인 사람에게 떡주기 등 다양한 행사가 진행됐다.

코아스 관계자는 "지난해에 이어 올해도 추위에 품질을 높이기 위해 최선을 다하고 있는 공장 임직원분들에게 힘이 되고자 임직원 응원 행사를 마련했다"면서 "계속해서 임직원들과 다양한 자리를 마련해 함께 나아갈 수 있도록 하겠다"고 말했다.

