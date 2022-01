강동구, 부패방지 시책평가 3년 연속 우수기관 선정

강동구, 3년 연속 부패방지 시책평가 우수기관 선정, 서울시 자치구 중 최고등급... 청렴교육 및 청렴서약, 취약분야 특정감사 실시 등 다양한 시책 추진

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)는 국민권익위원회가 주관한 ‘2021년도 공공기관 부패방지 시책평가’에서 2등급을 획득하면서 3년 연속 우수기관으로 선정되는 쾌거를 이뤘다.

‘공공기관 부패방지 시책평가’는 공공부문 청렴 수준을 높이기 위해 공공기관의 자발적인 반부패 노력을 평가하는 제도로 전국 273개 공공기관을 대상으로 ▲반부패 추진계획 수립 ▲청렴정책 참여 확대 ▲부패방지 제도 구축 ▲부패위험 제거 노력 ▲부패방지제도 운영 ▲반부패 정책 성과 ▲반부패 정책 확산 노력 등 7개 단위 과제에 대해 지난 1년간 추진성과를 평가한다.

강동구는 이번 평가에서 5년 연속 간부청렴도 평가 실적을 활용, 조직 내 청렴정책에 대한 관심과 반부패 분위기를 확산, 공공재정환수제도의 안정적 정착을 위한 적극적인 노력으로 높은 평가를 받았다.

구는 코로나19로 대면교육이 어려운 상황에서도 화상회의시스템을 활용해 전 직원 청렴교육을 실시, 이밖에도 간부공무원 청렴서약, 행동강령책임관으로 지정된 감사담당관과 함께하는 청렴퀴즈(청렴의 날 운영), 민간분야 찾아가는 청렴교육 실시 등 청렴문화를 확산하고 실천을 유도할 수 있는 다양한 시책을 펼쳐왔다.

이정훈 강동구청장은 “이번 평가결과는 공정한 공직사회를 위해 직원 모두가 다방면에서 애써온 노력의 성과”라며 “다시 한 번 청렴의 의지를 다지고 ‘청렴한 강동, 신뢰받는 강동’을 만들기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr