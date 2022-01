호식이두마리치킨, 강남구청 소외 이웃들에게 치킨 500마리 전달

상생 프랜차이즈 대표 브랜드 호식이두마리치킨(대표: 홍윤원)이 지난해 12월부터 강남구청 관광진흥과와 진행한 해시태그 기부 챌린지를 마감하며 강남구청 본관에서 전달식을 진행했다.

‘강남아트챌린지 따뜻한 겨울나기 기부’라는 타이틀로 진행한 이번 행사에서 호식이두마리치킨은 해시태그 챌린지의 성공적인 마무리와 함께 치킨 500마리(575만원 상당)를 기부했다. 기부한 치킨은 설 명절을 앞두고 강남구 복지 시설, 한부모가정 아동에 간식으로 전달된다.

강남아트워킹 해시태그 기부 챌린지는 강남구청 곳곳에 전시된 설치미술 작품 ‘베어벌룬’ 혹은 하트 손 모양을 찍은 사진을 SNS에 필수해시태그(#강남아트챌린지)와 함께 업로드하는 방식으로 진행했으며, 라붐, 백지영, 에일리, 알리 등 연예인과 샐럽 등이 릴레이에 참여해 그 의미를 더했다.

호식이두마리치킨 관계자는 “2021년 한 해 동안 받은 사랑에 보답하기 위해 가맹본부 소재지인 강남구청의 관광진흥과와 함께 의미 있는 기부 활동을 진행하게 됐다.”며 “이번 강남아트워킹 기부 챌린지의 성공적으로 마무리 할 수 있어서 기쁘고, 2022년에도 창립 이후 지금까지 추구해 왔던 상생의 가치를 이어가기 위해 노력하겠다.”고 전했다.

한편, 호식이두마리치킨의 가가호호 봉사단은 상생의 기본 축인 가맹점·가맹본부가 합심해 지역사회 소외계층을 대상 사회공헌 활동을 진행하는 ‘상생 협력봉사단’이다. 소외된 이웃에게 지속적인 사랑을 실천해오며 2017, 2018 대한민국 나눔국민대상을 수상했으며, 2021년에는 한국 경제를 빛낸 인물&경영 동반상생부문 동반성장위원장상을 수상하기도 했다.

최근에는 가맹점에 광고, 프로모션 비용 및 가맹점에 대한 다양한 지원 활동을 전개하며 공정거래조정원으로부터 2년 연속 착한 프랜차이즈에 선정됐다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr