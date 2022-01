‘창원 감계 데시앙’ 오는 25일 무순위 청약 접수

- 1월 25일 무순위 청약접수 후 28일 당첨자 발표

- 합리적인 분양가로 공급돼

태영건설과 대저건설은 오는 1월 25일(화) 경남 창원시 의창구 감계2지구에 공급하는 신규 아파트 ‘창원 감계 데시앙’의 무순위 청약 접수를 받는다고 밝혔다.

이후 당첨자는 1월 28일(금) 발표되며 2월 5일(토)~7일(월) 3일간 당첨자 서류접수를 받는다. 당첨자 정당 계약은 9일(수) 진행하며 예비 당첨자 계약은 10일(목) 진행한다.

무순위 공급 가구수는 총 137가구며, 타입별로 ▲전용 59㎡ 40가구, ▲전용 72㎡A 82가구, ▲전용 72㎡B 15가구다.

창원 감계 데시앙 무순위 청약은 만 19세 이상의 창원시 거주자이면서 세대원 전체가 무주택자인 경우에 한해 신청 가능하다.

이번 무순위 청약은 일반 청약접수와 달리 청약통장이 없어도 신청 가능하고 청약가점에 대한 부담이 없다. 또한 무순위 청약 당첨 시 재당첨 제한이 적용되는 규제지역과 달리, 이 단지는 비규제지역에 들어서는 만큼 청약에 당첨되더라도 재당첨 제한도 없다.

분양 관계자는 “지난달 최고 12.52대 1의 경쟁률로 1순위 마감에 성공한 ‘창원 감계 데시앙’이 부적격자 발생으로 인해 무순위 청약을 진행한다”라며 “무순위 청약은 청약통장이 필요하지 않는 데다, 특히 이 단지는 인근 시세와 비교해 합리적인 분양가로 공급돼 실수요자들에게 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

실제로 단지는 분양가 상한제가 적용돼 인근 시세 대비 합리적인 분양가로 공급됐다. 2017년 입주한 인근 A단지의 전용면적 84㎡가 지난해 3분기 4억 3천만 원에 거래된 바 있으나, 창원 감계 데시앙 전용면적 84㎡의 분양가는 이보다 약 1억여 원 낮은 수준으로 책정됐다.

창원 감계 데시앙은 경남 창원시 의창구 감계2지구에 들어서며, 지하 2층~지상 25층, 10개동, 전용 59·72·84㎡, 총 1000세대 규모다.

한편 ‘창원 감계 데시앙’은 견본주택을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr