[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설은 안재영 전무를 부사장으로, 김우상 상무보를 전무로 승진 발령하는 임원인사를 20일 단행했다.

쌍용건설 관계자는 "안재영 부사장은 신시장은 적도기니에서 다수의 프로젝트를 수행하며 회사이익에 크게 기여한 공로를 인정받았고, 김우상 전무는 안전혁신실 실장 및 CSO로서 현장 안전에 대한 책임과 권한을 부여하는 차원에서 승진한 것"이라고 밝혔다.

