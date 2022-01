[아시아경제 이정윤 기자] 쓰레기가 가득한 집에 초등학생 형제를 방치한 어머니가 경찰에 붙잡혔다.

20일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 40대 A씨를 입건했다.

A씨는 용산구의 쓰레기 쌓인 집에 초등학생인 두 아들을 장기간 방치한 혐의를 받고 있다.

지난 18일 형제를 발견한 구청 아동학대 전담 공무원의 신고를 받은 경찰은 A씨를 현행범 체포했다. 또 두 아들을 아동보호센터로 옮겼으나 이 과정에서 A씨의 큰아들이 코로나19 확진 판정을 받은 것으로 전해졌다. A씨는 밀접접촉자로 분류돼 귀가 후 격리됐다.

경찰은 10세 미만의 아동학대 사건 처리 지침에 따라 사건을 서울경찰청으로 이첩할 방침이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr