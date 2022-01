강남 중심 업무 지구 오피스텔 ‘더플레이스 강남’, 이달 분양

역삼역, 선릉역 역세권 입지에 전매 제한서 자유로워

시행수탁사 코리아신탁㈜이 오피스텔 ‘더플레이스 강남’을 이달 분양 예정이라고 20일 밝혔다.

더플레이스 강남은 서울특별시 강남구 역삼동 일대에 위치한 오피스텔이다. 연면적 약 1,998㎡ 규모에 지하 1층~지상 14층 규모에 오피스텔 33실, 사무소 6실로 구성됐다. 지하에는 관리시설이 있으며 사무소는 지상 2~3층, 오피스텔은 지상 4층~14층에 들어섰다. 주차구역은 기계식 주차를 활용해 총 40대를 확보했다.

더플레이스 강남은 강남구 역삼역과 선릉역 사이(르네상스 호텔 사거리) 강남 중심 업무지구에 위치한 단지로 교통망이 편리한 단지다. 아마존, 페이스북, 크래프톤 등 주요 대기업 다수가 입주한 역삼 센터필드에서 가까워 해당 기업에서 출퇴근이 유리한 위치에 있다.

삼성역과 잠실종합운동장을 아우르는 개발 호재인 ‘국제교류복합지구’와도 거리가 가까워 해당 사업의 거리적 수혜도 기대되고 있으며, 마트, 영화관, 백화점, 관공서, 대형병원 등 생활 인프라가 잘 갖춰져 있고, 강남 학군 진학이 가능한 위치다.

오피스텔 기본 제공 가전도 빌트인 전기오븐과 와인셀러, 개인 금고, 에어드레서, 건조기, 세탁기, 신발장 멀티 클리너 등 풀옵션으로 제공될 예정이다.

더플레이스 강남은 각종 법률 및 규제에 해당되지 않는 단지로 중도금 대출이나 전매 등에서 자유롭다. 2021년에 모집 공고를 시작해 DSR이 미적용되는 단지며, 100실 미만 건축물에 해당돼 전매 제한에서도 자유롭다.

분양가 측면에서 타 단지보다 낮은 가격으로 공급되는 것 또한 장점이다. 강남구 일대에서 최근 분양한 6개 단지의 평단가에 비해 더플레이스 강남은 이보다 낮은 거품없는 가격으로 공급될 예정이다.

인근 부동산 관계자는 “이미 해당 상품의 분양 소식을 듣고 상세한 분양 일정이나 가격 등을 물어오는 수요자가 많다”면서, “서울 중심지에 각종 규제에서 자유로워 향후 가치 상승도 기대된다”고 전했다.

한편, 더플레이스 강남은 홍보관을 운영 중이다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr