희소성, 상징성 갖춘 '여주역 푸르지오 클라테르' 단지 내 상가' 2월 입찰 예정

- 대우건설 ‘푸르지오’ 브랜드 프리미엄 잇는 여주시의 대표 단지 내 상가

- 선호도 높은 여주역 도보역세권 입지 선점, 잔금 납부 후 즉시 입점 가능

대우건설이 여주시에 공급하는 ‘여주역 푸르지오 클라테르’ 단지 내 상가의 입찰이 2월 진행될 예정이다. 여주시의 첫 번째이자 하나밖에 없는 ‘푸르지오’ 단지 내 상가라는 상징성과 희소성까지 갖췄다.

이번 입찰 대상인 ‘여주역 푸르지오 클라테르’ 단지 내 상가는 총 551가구의 아파트 단지 안에 위치한 상가로 지하 1층, 1개 동, 전용면적 23~53㎡, 총 12호실로 구성되어 있으며 그중 11호실이 입찰 대상이다.

입찰 참가 신청 접수자에 한해 입찰 참여가 가능하며, 신청 접수 자격은 국내에 거주하는 만 19세 이상이거나 법인에 한해 입찰 참가 신청 및 참여가 가능하다.

상가는 여주역세권 도시개발사업구역 내에 위치해 있으며 경강선 여주역을 도보로 이용할 수 있는 입지에 위치한다. 이 일대는 주거단지를 비롯한 여러 시설들이 함께 조성(예정)돼 있어 여주시 내에서도 주거 선호도가 높다.

여주역세권 도시개발사업구역의 전체 사업면적 중 상업용지가 4.3%에 불과한 만큼 상가의 공실에 대한 걱정이 상대적으로 적고, 인근 주거단지, 기반시설 들과의 연계로 상권 활성화에 대한 기대가 높은 편이다.

‘여주역 푸르지오 클라테르’ 단지 내 상가는 총 551가구 규모로 구성된 ‘여주역 푸르지오 클라테르’ 아파트의 수요를 품고 있으며, 단지와 인접해 있는 약 3,100여 가구의 입주민을 수요로도 확보할 수 있다.

기존에 형성돼 있는 인근의 여주대학교 주변의 편의시설과 연계도 가능하다. 특히 단지 바로 맞은 편의 세종초ㆍ세종중과 반경 1km 도보권 내에 여주고도 위치해 있는 만큼 여주시내 최적의 ‘학세권’ 입지에 속한 상가로서 생활 편의는 물론 교육과 관련된 상권 형성 역시 빠르게 이뤄질 것으로 예상된다.

코로나19의 장기화로 중심 상권은 매출이 급감하고 있는 반면 단지 내 상가는 아파트 입주민을 고정적으로 확보할 수 있다.

또한 여주시에서 공급되는 첫 번째이자 하나 밖에 없는 ‘푸르지오’ 단지 내 상가로 인한 선점 효과를 누릴 수 있으며, 잔금 납부 후 즉시 입점이 가능해 바로 임대 수익을 거둘 수 있다는 장점도 있다.

이외에도 ‘여주역 푸르지오 클라테르’ 단지 내 상가는 주출입구와 부출입구, 단지내 조경시설까지 연계된 최적의 배치로 입주민들 이용 편리성을 한층 높이는 집객유도를 위한 설계에도 신경을 쓴 만큼 여주역세권 도시개발사업구역은 물론 여주시를 대표하는 상가로 발돋움하게 될 것으로 전망된다.

분양 관계자는 “교육과 교통, 편의시설을 가깝게 누릴 수 있는 여주시의 핵심 입지에 조성되는 ‘푸르지오’ 브랜드의 단지 내 상가이기 때문에 조기에 입찰이 마감될 것으로 기대한다”고 말했다.

단지 내 상가와 관련된 자세한 사항은 ‘여주역 푸르지오 클라테르’ 홈페이지 또는 단지 내 상가에 마련된 분양사무소를 내방하거나 문의전화를 통해 확인할 수 있다.

