㈜가우그룹, 교통망 풍부한 양주옥정 듀클래스 2차 지식산업센터 분양 예정

부동산 컨설팅 및 시행·분양 전문 ㈜가우그룹(총괄대표 남용태)이 지식산업센터 ‘양주옥정 듀클래스 2차’를 분양한다고 20일 밝혔다.

양주옥정 듀클래스 2차를 공급하는 가우그룹은 전국에 걸쳐 다수의 지식산업센터 프로젝트를 수행해 온 건설 기술력과 노하우를 보유한 부동산개발 전문회사다.

현재 ‘김포 한강 듀클래스’, ‘수원 프리마비즈타워’, ‘의정부 고산 듀클래스’ 지식산업센터 외 여러 분양사업을 성공적으로 마무리하며, 특히 ‘양주옥정 듀클래스2’는 주변의 지식산업센터에 비해 가격 경쟁력도 보유하고 있는 것으로 알려졌다.

이 지식산업센터는 연면적 1.7만평, 지하 1층~지상 5층 규모로 계획됐다. 단지 내에는 지식산업센터와 근린생활시설이 조성되며 획일화된 디자인과 설계를 벗어난 지식산업센터로, 드라이브인 제조형 특화 설계가 전 호실에 적용돼 비즈니스 편의를 선사한다.

먼저, 단지 내에 5톤 트럭 진입도 가능한 널찍한 하역장이 조성돼 물류 상·하차 작업 편의가 좋다. ‘Door to Door’ 시스템도 제공할 예정이다. 층간 이동 편의를 높이기 위해 램프 폭을 9m로 넓게 설계해 차량의 진출입도 여유롭다. 1층 층고를 7m로 높게 설계해 개방감 및 공간 활용도도 우수하다. 법정 주차대수 324.78%를 확보해 입주기업 및 방문객 주차 편의성을 높였다.

인근 교통 인프라도 갖춰져 있다. 구리~포천 고속도로 및 3번국도 우회도로, 수도권 제2외곽순환도로 등을 통해 잠실까지 40분대에 이동할 수 있고 강남까지 1시간 내에 도달할 수 있어 강남과 잠실 등 서울 주요 업무 지구로 빠르게 도달할 수 있다.

대중교통으로는 차량 5분 거리에는 종로와 시청, 서울역 등에 한 번에 연결되는 수도권 1호선 덕계역을 이용할 수 있다. 추가로 서울 지하철 7호선 연장선 옥정중앙역(24년 예정)과 수도권 1호선 회정역 신설이 가까운 지역에 예정돼 있다. 또한, 양주-수원을 잇는 GTX-C 노선 덕정역(27년 예정) 착공도 올해 안에 진행돼 향후 덕정~삼성역이 약 30분대에 연결될 전망으로 지역 내 예정된 교통 개발이 예정돼 있다.

옥정신도시 중심상업지구가 인접한 거리에 있고 이마트나 LF스퀘어, 롯데마트 등 대형마트와 쇼핑몰도 가까워 생활편의 해결도 수월하다. 옥정생태숲공원, 옥정중앙공원, 옥정체육공원 등 다수의 공원이 인접했다. 도보 8분 거리에는 초/중학교의 예정 부지가 자리해 있고 천보초(셔틀버스 운행), 옥정중, 옥정고 등도 근거리에 있어 자녀 교육 환경에도 유리하다. 현재 교통부터 교육, 생활, 문화 등 각종 인프라가 활발히 확충되고 있어 향후 인프라 확대 또한 기대되고 있다..

양주옥정 듀클래스 2차가 위치한 옥정신도시(대지면적 706만여㎡ 규모)는 수도권 동북부 최대 규모의 신도시로, 개발 기대감이 상당히 높은 지역이다. 4만 2,019가구와 10만 7,750명의 유입이 예정된 상태며, 각종 인프라도 활발히 확충되고 있어 수혜가 톡톡할 것으로 전망된다.

섬유와 패션, 전기, 전자 등 경기 북부 4차 첨단산업의 중심이 될 첨단섬유와 디자인 산업을 위해 1,424억원을 투입하는 양주테크노밸리(2024년에 준공 예정) 조성사업도 지역 내에서 추진되고 있다. 이를 통해 첨단제조기반 신성장 인프라가 구축될 예정으로 시너지 효과도 기대되고 있다.

임대료와 비교해 저렴한 비용에 사옥 마련이 가능한 것도 장점이다. 해당 위치는 성장관리권역으로 분류돼 수도권 과밀억제권역에서 이전하는 경우 법인세가 4년 동안 100% 면제되며, 이후 2년간 50%가 면제된다. 최초 입주자가 1년 내 직접 사용하면 취득세 50%, 재산세 37.5% 감면 혜택도 제공되며, 입주기업에게 80%까지 장기저리 융자도 지원된다.

한편, 양주옥정 지식산업센터 듀클래스2차는 1월 분양 예정이다.

