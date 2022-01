프로젝트 관리 툴 전문 기업 헤븐트리, 네이버 클라우드와 파트너십 계약 체결

국내 프로젝트 관리 툴 전문 기업인 ㈜헤븐트리(대표 홍정원)와 네이버 클라우드(주)(대표 박원기)가 솔루션 사업 협력을 위한 파트너십 계약을 지난 10일 체결했다고 밝혔다.

이번 파트너십 계약은 솔루션 사업 협약을 위한 파트너십 계약으로 ㈜헤븐트리에서 개발한 클로바인에게서 IP를 제공받고 네이버 클라우드 자체 보유 IP와 콜라보 하는 프로젝트이다.

향후 커뮤니티 기반의 마케팅, 판매, 기타 사업 확대를 위한 공동 프로모션을 적극 추진해 간다는 계획으로, 이번 협약이 마무리되면 네이버 클라우드 플레이스에서 ㈜헤븐트리의 대표 상품인 프로젝트 관리 툴 클로바인을 접할 수 있으며, 클로바인(프로젝트 관리 툴)과 네이버웍스(협업 툴)가 결합된 상품도 올 2월에 만나 볼 수 있어 기존 클로바인 고객들과 신규 고객들의 뜨거운 반응이 예상된다.

또한 로그인 연동 기반으로 클로바인 사용자들에게 프로젝트 진행 중 변경사항을 실시간으로 네이버웍스로 알람을 제공하고, 네이버웍스 사용자에게는 지금까지 경험해 보지 못한 프로젝트 관리 툴을 사용해 볼 수 있는 기회를 제공한다.

임인년 새해부터 진행된 이번 파트너십 계약을 통해 양사는 국내에서는 아직 불모지인 프로젝트 관리 툴(PPM) 시장에서 국내외 고객들에게 양질의 서비스를 제공함으로써 충성고객층을 확보하기 위한 가장 효과적인 파트너십 계약으로 보고 있으며, 이미 해외시장으로 판로를 넓히고 있는 국내 최대 기업인 네이버와 함께 동아시아 등 해외 진출에서도 협력관계를 추진하여 클로바인 서비스가 글로벌 전역으로 진출하면서 클로바인의 성장 속도가 가속화될 것으로 예상된다.

네이버 클라우드(주)의 윤찬호 이사는 “이번 파트너십 계약으로 기존 고객들의 니즈였던 업무 생산성과 효율성을 높여 양질의 서비스를 제공할 수 있게 되어 기대가 크다”라며, “양사 모두 WIN-WIN 전략이라고 평가하였으며, 타사와의 경쟁에서도 두각을 나타낼 것으로 기대하고 있다”라고 말을 전했다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr