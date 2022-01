투썸플레이스, 2022년 스트로베리 시즌 케이크 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 투썸플레이스는 딸기 제철을 맞이해 스트로베리 시즌 케이크를 출시한다고 20일 밝혔다.

스트로베리 시즌은 ‘스트로베리 & 치즈 바이브 (Strawberry & Cheese Vibe)’를 콘셉트로 해 제철 과일인 딸기와 잘 어우러지는 치즈를 베이스로 한 제품들로 구성했다.

시즌 대표 케이크인 스트로베리 치즈 바스켓은 싱그러운 생딸기가 담긴 바스켓 형태의 치즈케이크로, 풍성한 비주얼이 돋보인다. 부드러운 구움 케이크 베이스에 크림치즈와 마스카포네 치즈를 섞은 치즈우유무스를 더해 다채로운 치즈의 식감과 맛의 조화를 느낄 수 있다.

인디비주얼 피스로 밸런타인데이 또는 화이트데이에 가볍게 선물하기 좋은 미니 수플레 케이크 2종도 출시됐다. 딸기생크림 치즈 수플레는 가볍고 폭신한 수플레 치즈 케이크에 상큼하고 부드러운 딸기 생크림을 듬뿍 올린 제품으로, 케이크 위에 생딸기가 더해져 봄의 싱그러움을 느낄 수 있다. 밀크생크림 초콜릿 수플레는 달콤쌉사름한 초콜릿 수플레 치즈 케이크에 상큼한 산딸기 퓨레와 부드러운 밀크 생크림, 생딸기를 올렸다.

생딸기 가득 타르트는 바삭하고 고소한 아몬드 타르트 위에 향긋한 베리 무스와 화이트 시트를 층층이 쌓고 신선한 딸기를 올려 맛뿐만 아니라 시각적인 즐거움까지 더했다. 홀 케이크와 피스 케이크로 출시돼 취향에 맞게 선택 가능하다.

투썸플레이스는 제철을 맞아 신선하고 당도 높은 딸기를 더 다양하게 경험할 있도록 인기 홀케이크 5종에 딸기를 데코레이션 해 스트로베리 시즌 동안 한정 판매한다. 시즌 동안에 투썸에 방문하면 제철 딸기가 올라간 스트로베리 티라미수, 딸기 우리쌀 베리 무스, 딸기 그뤼에르 치즈 무스, 스트로베리 레드 벨벳, 딸기 생크림 소프트 쉬폰을 만나볼 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr