대합실·보행 시설·승강장 등 역사 전체, 이동 동선, 시설 불편 사항



[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시는 19일 지역 주민들과 함께 진접선 3개 역사(별내 별가람·오남·진접)에 대해 이용자 점검을 했다.

시는 이날 "철도건설사업 시행지침 제41조(시설물 이용자 점검 등 개선사항 보고)에 따라 대합실, 보행 시설, 승강장 등 역사 전체와 이동 동선, 시설 불편 사항 등을 사전에 조치하기 점검"이라고 밝혔다.

시는 그간 몇 차례에 걸친 개통 지연이 됐지만, 예정대로 개통하도록 남은 행정 절차를 조속히 진행한다는 방침이다.

한편, 진접선은 종합시험운행의 막바지 절차가 진행 중이며, 철도안전관리체계 승인 등을 거쳐 오는 3월 19일 개통 예정이다.

