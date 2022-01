오병권 권한대행, '물류창고·건설공사장 안전관리' 중점 점검

내달까지 유관기관 합동 '대형공사장 소방특별조사' 진행

[아시아경제 라영철 기자] 오병권 경기도지사 권한대행은 19일 물류창고 신축공사장 불법행위 일제단속 현장을 찾아 관계자들을 격려하고 철저한 안전관리를 당부했다.

오 권한대행은 이날 "대형 화재 위험에 노출된 대형 물류창고가 경기도에 몰려있어 물류창고 신축공사장뿐만 아니라 건설공사장 안전점검을 지속해서 확대할 방침"이라고 밝혔다.

이어 "사고 발생이 잦은 겨울철인 만큼 공사장 안전에 빈틈이 생기지 않도록 세심히 살펴 달라"고 당부했다.

또 "소방재난본부에서 물류센터 특성에 맞는 소방 기준을 마련하고 현장에서 잘 실천할 수 있도록 관리 감독을 철저히 해달라"며 "현장과 공사 담당자들이 책임감을 갖고 안전업무를 처리할 수 있도록 경기도가 부족함 없이 뒷받침하겠다"고 강조했다.

도는 평택 물류창고 화재 참사 재발 방지를 위해 유관기관과 합동으로 다음 달까지 건축 총면적 5000㎡ 이상 대형공사장 1022곳을 대상으로 소방특별조사를 진행해 소방시설 유지 관리와 소방안전관리 업무수행 실태 등을 중점 점검한다.

한편, 도 소방재난본부는 이날 각 소방서 소방특별조사팀과 패트롤팀 등 193개조 506명을 동원해 신축공사장 193곳에 대한 불법행위 일제단속을 실시했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr